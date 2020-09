Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d09738c-2c86-49f9-989b-7bc05b298103","keywords":null,"link":"/360/20200930_Radar360_Trump_Bidennel_Orban_a_Bizottsaggal_csortezett","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:52","title":"Radar360: Trump Bidennel, Orbán a Bizottsággal csörtézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","shortLead":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","id":"20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2e6235-1bc0-42d7-835b-d6a0508d5bd8","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:58","title":"Meghalt Helen Reddy, az \"I Am Woman\" feminista pophimnusz szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a195ed8-7efc-48f1-8ea3-5b85825a7c35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző 78 évesen, egy szívműtét után fellépő komplikációk következtében hunyt el. Nemcsak Elvis Presley-nek írt számot, de később az EDM koronázatlan királyának, Aviciinek is. ","shortLead":"Az énekes-dalszerző 78 évesen, egy szívműtét után fellépő komplikációk következtében hunyt el. Nemcsak Elvis...","id":"20200930_Meghalt_Mac_Davis_Elvis_slagergyartoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a195ed8-7efc-48f1-8ea3-5b85825a7c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0629efac-0043-48a3-987d-7ca670819760","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Meghalt_Mac_Davis_Elvis_slagergyartoja","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:27","title":"Meghalt Mac Davis, Elvis slágergyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac95d2-4650-45fd-be20-0e122473c84a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"20 év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek. De mi áll a siker mögött? A helyszínről kapjuk meg a választ. Vélemény. ","shortLead":"20 év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek. De mi áll a siker mögött? A helyszínről kapjuk meg...","id":"20200930_Paraszka_Boroka_Erdelyi_tulelorecept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac95d2-4650-45fd-be20-0e122473c84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b97275-ebec-4ef8-bfe4-fc859650401e","keywords":null,"link":"/360/20200930_Paraszka_Boroka_Erdelyi_tulelorecept","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:00","title":"Parászka Boróka: Erdélyi túlélőrecept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik be.","shortLead":"A különleges toalettet, amelynek kifejlesztése 23 millió dollárt emésztett fel, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) szerelik...","id":"20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6db2b4-036a-49ca-97ae-a0b34d01af2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_nasa_urvece_nemzetkozi_urallomas_iss_urhajosok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:22","title":"7 milliárd forintot érő vécét küld az űrbe a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, mint 10 százalékkal nőttek a bérek, legalábbis azoknak, akik meg tudták tartani a munkájukat.","shortLead":"Több, mint 10 százalékkal nőttek a bérek, legalábbis azoknak, akik meg tudták tartani a munkájukat.","id":"20200930_KSH_kereset_berek_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2262879-150c-479d-85fb-4ca560ab499a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_KSH_kereset_berek_fizetes","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:00","title":"KSH: 401 ezer forint a magyar átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e67ade-e6b3-4f5b-b3c3-cef7efdb8127","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW sportmodell \"CS\" vagyis a \"Club Sport\" kiadása valóban a csúcsot jelenti. ","shortLead":"A BMW sportmodell \"CS\" vagyis a \"Club Sport\" kiadása valóban a csúcsot jelenti. ","id":"20200929_Megmutatta_mit_tud_az_Autobahnon_a_BMW_M2_CS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e67ade-e6b3-4f5b-b3c3-cef7efdb8127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36818a02-5f2d-48c9-9274-9554f47387ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Megmutatta_mit_tud_az_Autobahnon_a_BMW_M2_CS","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:07","title":"Megmutatta a BMW M2 CS, mit tud az Autobahnon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybank 0,15 százalékponttal megemelte az egyhetes betétjének kamatát. Ennek a konstrukciónak komoly hatása van a rövid lejáratú hozamokra, ami viszont a változó kamatozású – azon kölcsönök, melyek kamatát a bank egyoldalúan éven belül megváltoztathatja – lakáshitelek kamatszintjét befolyásolja.","shortLead":"A jegybank 0,15 százalékponttal megemelte az egyhetes betétjének kamatát. Ennek a konstrukciónak komoly hatása van...","id":"20200929_A_lakashitelek_kamata_is_emelkedik_az_MNB_bujtatott_kamatemelese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75204394-7e74-4a3d-9398-5ef3e3a0322b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_A_lakashitelek_kamata_is_emelkedik_az_MNB_bujtatott_kamatemelese_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"A lakáshitelek kamata is emelkedik az MNB rejtett kamatemelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]