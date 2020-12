Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal vissza lehessen követni, hogy ki volt.","shortLead":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal...","id":"20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779ee9ab-c1e5-41f1-814b-a941495dba38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","timestamp":"2020. december. 07. 08:03","title":"Egy új módszerrel bemérnék, ki torrentezik, ki lopja a filmeket és sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","shortLead":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","id":"20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fc0e3f-e1ff-427f-a1fa-9ae8881c963e","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","timestamp":"2020. december. 07. 08:45","title":"Politico: Orbán Viktor a negyedik legbefolyásosabb európai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","id":"20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b6c4d-2efb-4302-8cb6-65de58b18083","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","timestamp":"2020. december. 07. 07:26","title":"Hétfőre mindössze 15 új fertőzöttet regisztráltak Kínában az egészségügyi hatóság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","shortLead":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","id":"20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f469496-9080-40e9-8209-ddea9f1f7d0c","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 16:50","title":"A Netflix nem akarja jelezni, hogy A Korona csupán fikció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","shortLead":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","id":"20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f887186-00d4-44cc-8961-75ea805b5fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","timestamp":"2020. december. 08. 06:24","title":"Bolsonaro: Ingyen megkaphatja mindenki a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyönyörű videóval búcsúzik a Makovecz-campustól az Egyetem Televízió.","shortLead":"Gyönyörű videóval búcsúzik a Makovecz-campustól az Egyetem Televízió.","id":"20201208_A_kulonleges_Makoveczepuletek_maradnak_az_egyetem_elkoltozik_Piliscsabarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba021342-3846-435d-b888-70d89d585b76","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_A_kulonleges_Makoveczepuletek_maradnak_az_egyetem_elkoltozik_Piliscsabarol","timestamp":"2020. december. 08. 10:08","title":"A „Makovecz-féle hungaro-Disneyland” marad, az egyetem elköltözik Piliscsabáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","shortLead":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","id":"20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c7cddf-c073-48ca-b725-a27c17844685","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 18:31","title":"Gerendai: Nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek...","id":"20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee986c63-c423-40b0-9fbd-fe11c4f2260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","timestamp":"2020. december. 08. 07:15","title":"Virológus: A vakcina meggátolja a súlyos tünetek kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]