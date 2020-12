Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20201209_idojaras_eso_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3b13e-eae2-4bf1-8f7e-0adc30450a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_idojaras_eso_havazas","timestamp":"2020. december. 09. 06:17","title":"Újabb csapadékos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","shortLead":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","id":"20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fe1da-fdcd-4e19-abf0-6dc08ed4f64d","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","timestamp":"2020. december. 08. 20:56","title":"Dinamo Kijev – Ferencváros 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","shortLead":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","id":"20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b318f1-a8b3-400c-b5f0-0fe075535c25","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","timestamp":"2020. december. 09. 08:30","title":"Mi legyen az antiszemita alkotásokkal, ha azok több száz évesek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai szupermarketek és drogériák polcain kapható folyékony mosószereket tesztelték laboratóriumban. ","shortLead":"A hazai szupermarketek és drogériák polcain kapható folyékony mosószereket tesztelték laboratóriumban. ","id":"20201208_Jobbnak_bizonyultak_es_raadasul_olcsobbak_is_a_folyekony_oko_mososzerek_a_hagyomanyosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e109d6f6-43df-4458-b667-2925fbacdf27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201208_Jobbnak_bizonyultak_es_raadasul_olcsobbak_is_a_folyekony_oko_mososzerek_a_hagyomanyosnal","timestamp":"2020. december. 08. 19:15","title":"Jobbak és olcsóbbak is a folyékony öko mosószerek a hagyományosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadc2415-3b05-40c5-b6b3-d5fe93cdc0c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp egy kutyaviadalról tartottak haza a szervezők, amikor a rendőrök elfogták őket.","shortLead":"Épp egy kutyaviadalról tartottak haza a szervezők, amikor a rendőrök elfogták őket.","id":"20201208_kutyaviadal_nagykoros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadc2415-3b05-40c5-b6b3-d5fe93cdc0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb53f79-210d-4a71-ba36-53d32618f00c","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_kutyaviadal_nagykoros","timestamp":"2020. december. 08. 07:13","title":"Állatviadalok szervezőire csapott le a rendőrség Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette, hogy nem váltják le a vezérigazgatót.","shortLead":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette...","id":"20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a97f148-b692-4046-8c84-b4540da7430f","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","timestamp":"2020. december. 08. 17:38","title":"Az elítélése ellenére is vezérigazgató marad Hajdú Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrációnál kétféle adatkezelést is felajánl az oltásregisztrációs honlap, az egyik esetében a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához kerülnek az adataink.","shortLead":"A regisztrációnál kétféle adatkezelést is felajánl az oltásregisztrációs honlap, az egyik esetében a Rogán Antal...","id":"20201208_vakcinainfo_adatkezeles_miniszterelnoki_kabinetiroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed48562-5e57-4b7f-bace-591770bcfd38","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vakcinainfo_adatkezeles_miniszterelnoki_kabinetiroda","timestamp":"2020. december. 08. 09:45","title":"Még az oltásregisztrációt is címlista gyűjtésre használja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","shortLead":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","id":"20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f887186-00d4-44cc-8961-75ea805b5fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","timestamp":"2020. december. 08. 06:24","title":"Bolsonaro: Ingyen megkaphatja mindenki a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]