Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8188ff3-f30b-4ff8-bde8-8c5885f8d134","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendőri vezetők látogatták meg a kórházban az őrmestert.","shortLead":"Rendőri vezetők látogatták meg a kórházban az őrmestert.","id":"20201227_megkeselt_rendor_korhaz_latogatas_rendori_vezetok_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8188ff3-f30b-4ff8-bde8-8c5885f8d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c61c503-0d4d-491f-be0a-ededa2467a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_megkeselt_rendor_korhaz_latogatas_rendori_vezetok_uzenet","timestamp":"2020. december. 27. 18:33","title":"Sokat javult az Újpesten megkéselt rendőr állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Linde Gáz Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem első hullámában: szombaton a vakcina szállításával segített a katasztrófavédelmi hatóságnak – áll a cég közleményében.\r

","shortLead":"A Linde Gáz Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem...","id":"20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae23b0da-0e36-494c-8fe3-4302515b502b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","timestamp":"2020. december. 26. 16:41","title":"A Linde szállította a szombaton érkezett első Covid-vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6bc329-0eee-4415-9371-9eea746d8cb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","timestamp":"2020. december. 27. 12:03","title":"Ez történt: A KFC bejelentette, hogy kiad egy játékkonzolt, ami a csirkét is melegen tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak tudatlansága bejön azoknak, akik nem akarnak, vagy nem képesek látni – írja véleménycikkében Simon Tisdall.","shortLead":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak...","id":"20201228_trump_guardian_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711cec2-dfc8-480e-8e2b-e82dae421be3","keywords":null,"link":"/360/20201228_trump_guardian_lapszemle","timestamp":"2020. december. 28. 08:30","title":"Guardian: Trump mérgező és erkölcstelen örökséget hagy hátra a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"Tökéletes étel- és italpárok az év végére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet.","shortLead":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol...","id":"20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf119254-02ac-4a6c-aff5-7b34228602e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","timestamp":"2020. december. 27. 18:10","title":"Nem hoznak zimankót az év utolsó napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","shortLead":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","id":"20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a294cf-e48d-459e-a0c9-ada8b1ce6853","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","timestamp":"2020. december. 26. 17:34","title":"Tovább terjed Európában a jobban fertőző koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]