[{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé és korszerűbbé.","shortLead":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé...","id":"20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe953a6c-e4e5-429f-b92f-e0bc024eb21e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","timestamp":"2020. december. 28. 15:51","title":"Már várja a Blaha felújításáról szóló ajánlatokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a225ac-d694-4073-8283-f604fa569ad7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 150 kilométeres hatótávolságú apró elektromos autó hossza nem éri el a 2,5 métert. ","shortLead":"A 150 kilométeres hatótávolságú apró elektromos autó hossza nem éri el a 2,5 métert. ","id":"20201228_a_toyota_uj_villanyautoja_mellett_meg_a_kis_smart_is_hatalmasnak_tunhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a225ac-d694-4073-8283-f604fa569ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917b8660-6bfb-4b17-836f-73711ff66668","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_a_toyota_uj_villanyautoja_mellett_meg_a_kis_smart_is_hatalmasnak_tunhet","timestamp":"2020. december. 28. 07:59","title":"A Toyota új villanyautója mellett még a kis Smart is hatalmasnak tűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","shortLead":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","id":"20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1055cc7-a4c9-44e5-bcbd-0d7061a85ddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","timestamp":"2020. december. 28. 11:45","title":"Megmérgezték a Trónok harca játék mögött álló kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa juthat eszünkbe a felhőről, pedig már a filmezési és zenehallgatási szokásainkat is ez a technológia határozza meg, és egyre inkább elkerülhetetlen az üzleti világban is – a távmunkára való átállás is sokkal könnyebb volt a felhőt használó cégeknek. Hogy miért? Három szó: funkcióorientáltság, transzparencia, költséghatékonyság.","shortLead":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa...","id":"invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce894844-f057-4852-a4b5-98bb33d59ff1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","timestamp":"2020. december. 28. 11:30","title":"A járvány alatt egyértelművé vált, hogy a felhőnél nincs jobb üzleti megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz.","shortLead":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt...","id":"202051_aprilis_20_negativ_olajar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3ba38-c0da-461e-8a5a-bdda8be3ffe0","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_20_negativ_olajar","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","shortLead":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","id":"20201228_opus_global_eon_titasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8304d206-9ddb-4644-b1d7-8684d29261d5","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_opus_global_eon_titasz","timestamp":"2020. december. 28. 19:55","title":"Mészáros cége megtette ajánlatát a tiszántúli áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel érezzünk magunkhoz. A YouTube-ra most sorra kerülnek fel az alaposan feljavított minőségű felvételek, de a történészek szerint ez nem biztos, hogy valóban jó dolog.","shortLead":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel...","id":"20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4527c264-1122-462c-becf-1910f599fd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","timestamp":"2020. december. 28. 11:33","title":"Mindenki imádja a 4K-ra feljavított történelmi videókat – kivéve a történészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]