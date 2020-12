Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","shortLead":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","id":"20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48874106-223e-4f3e-a49b-b851eb735884","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","timestamp":"2020. december. 29. 14:42","title":"Az év elején tényleg elindul a Wizz Air Abu Dhabi első járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","shortLead":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","id":"20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33102fc1-f5b9-47ad-90dd-f4f5a4b1e772","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","timestamp":"2020. december. 30. 13:46","title":"92 ember kapott életfogytiglant Törökországban a 2016-os puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Egymást érik a szürreálisabbnál szürreálisabb összeesküvés-elméletek a Covid-vakcináról a briteknél, főleg az első páciensek beoltása óta: van, aki szerint színészek álltak kamera elé, de sokan már a háttérhatalomtól rettegnek. Borzasztó veszélyt jelentenek a járvány leküzdésére nézve az oltásellenesek – pedig európai szinten nagyon kevesen vannak. ","shortLead":"Egymást érik a szürreálisabbnál szürreálisabb összeesküvés-elméletek a Covid-vakcináról a briteknél, főleg az első...","id":"20201229_Szeretettel_NagyBritanniabol_A_vakcina_Shakespeare_es_az_Illuminatus_rend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606f9ee7-32a0-48e1-b074-d9aaa72bd943","keywords":null,"link":"/360/20201229_Szeretettel_NagyBritanniabol_A_vakcina_Shakespeare_es_az_Illuminatus_rend","timestamp":"2020. december. 29. 09:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: A vakcina, Shakespeare és az Illuminátus rend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év legmeghökkentőbb átadóit. ","shortLead":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év...","id":"20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522dd754-583b-4430-8e92-e8c120875493","keywords":null,"link":"/360/20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Patakmeder vagy traktoros elkerülő átadása volt 2020 legjobbja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","shortLead":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","id":"20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440ede99-118b-4274-88ec-08ef075fa018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. december. 30. 05:08","title":"Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","shortLead":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","id":"20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f756707-203a-41ff-b255-6251ee4c4cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 19:02","title":"Megkapta a második oltását is az az idős nő, aki először kapta meg a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tíz legpusztítóbb időjárási katasztrófa világszerte több mint 150 milliárd dollár veszteséget okozott.","shortLead":"A tíz legpusztítóbb időjárási katasztrófa világszerte több mint 150 milliárd dollár veszteséget okozott.","id":"20201230_termeszeti_katasztrofa_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55b94fe-02c2-42c3-a04c-402b0f4a3b87","keywords":null,"link":"/zhvg/20201230_termeszeti_katasztrofa_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. december. 30. 15:02","title":"Idén 13,5 millió ember veszítette el az otthonát természeti katasztrófák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dbfdd0-2ab0-481e-8c7c-d57048e81cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 29. 08:49","title":"Koronavírus: 131 újabb elhunyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]