Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","shortLead":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","id":"20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e058010-bbdc-4599-be03-b142ff4b6b69","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","timestamp":"2021. január. 19. 12:56","title":"Budapesten forog az Ethan Hawke főszereplésével készülő Moon Knight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ffbe38-334d-475d-a0bf-fe2f8375793f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka legizgalmasabb és messze nem olcsó autói a koronavírus-járvány ellenére is igen jól fogynak.","shortLead":"A bajor márka legizgalmasabb és messze nem olcsó autói a koronavírus-járvány ellenére is igen jól fogynak.","id":"20210119_a_bmw_m_sportmodelleket_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ffbe38-334d-475d-a0bf-fe2f8375793f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280dfbca-4ab7-40c5-aada-3f7226892c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_a_bmw_m_sportmodelleket_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2021. január. 19. 12:31","title":"A BMW M sportmodelleket viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5907a6a7-b226-4dbe-ba5a-a1b10714d48c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi média továbbra is tiltott eszköznek minősül Ugandában, ahol a napokban ismét választások zajlottak. A voksolás idejére a országszerte teljeskörűen lekapcsolták az internetelérést. A hálózatot a voksolás végeztével visszakapcsolták. A kritikusok szerint a történteknek jól sejthető okai vannak: csalás történt.","shortLead":"A közösségi média továbbra is tiltott eszköznek minősül Ugandában, ahol a napokban ismét választások zajlottak...","id":"20210119_uganda_valasztas_internet_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5907a6a7-b226-4dbe-ba5a-a1b10714d48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25c6b85-2e26-46df-b2dd-05e3b5e0b8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_uganda_valasztas_internet_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 19. 13:03","title":"Ugandaiak öröme: lementek a választások, újra lehet internetezni – de a Facebook tiltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 2,3 milliónál is több embernél azonosították a koronavírust az országban.\r

","shortLead":"Már 2,3 milliónál is több embernél azonosították a koronavírust az országban.\r

","id":"20210118_Koronavirus_Spanyolorszag_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd09b1bd-724c-4ee1-8724-cb20d3cc01dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Koronavirus_Spanyolorszag_hetvege","timestamp":"2021. január. 18. 21:49","title":"Tovább gyorsul a járvány Spanyolországban, több mint 84 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","shortLead":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","id":"20210118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d69fa2-75ce-4de5-a1e9-308e026a7447","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 18. 08:47","title":"Koronavírus: 68 beteg meghalt, 875 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti a Pfizer-BioNTech szállítmányok késése. A halottak száma meghaladta a 82 ezret.","shortLead":"A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti...","id":"20210117_Kesnek_az_oltasok_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813533f-2d9f-49d0-8435-23bf14b4ef21","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Kesnek_az_oltasok_Olaszorszagban","timestamp":"2021. január. 17. 19:33","title":"Késnek az oltások Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","shortLead":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","id":"20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c257ff9-a7c2-42e1-bd4f-6cd32a67ca6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","timestamp":"2021. január. 18. 12:11","title":"Érkezőben a megújult Volkswagen Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","shortLead":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","id":"20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2be56ed-b40c-4ff0-bd62-3f99ab76df8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 18. 14:39","title":"Bár az ITM prezentációja tényként kezeli az egyetemek modellváltását, a tárca szerint szabadon dönthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]