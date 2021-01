Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406adafd-acd8-45ed-8ec8-27157762fe9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Elsőként a francia Charlie Dalin ért célba, aki 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperc alatt teljesítette a versenyt.","shortLead":"Elsőként a francia Charlie Dalin ért célba, aki 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperc alatt teljesítette a versenyt.","id":"20210128_Vendee_Globe_Yannick_Bestaven_foldkerulo_vitorlasverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406adafd-acd8-45ed-8ec8-27157762fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcf72a5-b262-420c-ae8f-2eeb9841a562","keywords":null,"link":"/sport/20210128_Vendee_Globe_Yannick_Bestaven_foldkerulo_vitorlasverseny","timestamp":"2021. január. 28. 06:16","title":"Vendée Globe: A versenytársa kimentésében segítő Bestaven nyerte a földkerülő vitorlásversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","shortLead":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","id":"20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ad0f57-9c1c-4a63-91e0-8ed808022d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","timestamp":"2021. január. 28. 09:21","title":"Lefelé nyit a BMW: olcsóbb új plugin hibrid 3-as és 5-ös érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb valaki, annál jobban látja az azonnali cselekvés szükségét. ","shortLead":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb...","id":"20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5093b8f-5c2f-46e2-94af-129e01c6c0c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"Minél fiatalabb valaki, annál inkább zavarja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","shortLead":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","id":"20210128_Rendor_hivatalos_allomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32a64f-35a0-491d-9cc7-972d917041f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Rendor_hivatalos_allomany","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Háromezernél is több rendőr hiányzik az állományból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","shortLead":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","id":"20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72e59a-f3b7-400b-994e-d80a84c68e13","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","timestamp":"2021. január. 27. 06:19","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a svéd drámaíró, Lars Norén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","shortLead":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","id":"20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52bda4b-00f0-4cd2-be0c-3eca70083d79","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"A járvány miatt kénytelen megválni Bud Spencer és Terence Hill arcképétől a Hedon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai világörökségi helyszínen.","shortLead":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai...","id":"20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8276e29-844c-4384-8a9e-2d0245d2404a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","timestamp":"2021. január. 28. 12:01","title":"Több mint 700 pelikán pusztult el rejtélyes módon Szenegálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]