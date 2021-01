Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Maria névre keresztelt mesterséges intelligencia nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy úgy játszon, mint egy ember.","shortLead":"A Maria névre keresztelt mesterséges intelligencia nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy úgy játszon, mint...","id":"20210127_sakk_sakkozas_mesterseges_intelligencia_maria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13975abb-9f3e-4fd1-a70c-6944a357cc8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_sakk_sakkozas_mesterseges_intelligencia_maria","timestamp":"2021. január. 27. 18:03","title":"Megcsinálták az emberként sakkozó mesterséges intelligenciát, ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség figyelmeztette a párt ifjúsági szervezetének tagjait.","shortLead":"A rendőrség figyelmeztette a párt ifjúsági szervezetének tagjait.","id":"20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be358019-ea45-4978-bc3a-dfbbd7e52f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","timestamp":"2021. január. 28. 13:56","title":"Gyámhivatali eljárással fenyegetik a momentumosokat, akik jachtparkolót csináltak Szijjártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel, összeesküvés-elméletekkel.","shortLead":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel...","id":"20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e3460-44e3-4372-a6e9-95110e2e9c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 28. 08:03","title":"\"Az emberek tényleg elhiszik ezeket?” – Bill Gates nyilatkozott a koronavírusos összeesküvés-elméletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha tudnánk azzal mit kezdeni.\r

","shortLead":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha...","id":"202104_vigyazz_kesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89805c13-c8ed-46d0-9a80-e0c4d051886a","keywords":null,"link":"/360/202104_vigyazz_kesz","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":" A háziorvosoknak küldött tájékoztatóban egy sor sincs az orosz vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak...","id":"20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b65ff9-3818-467d-a744-0bed5ba5aba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","timestamp":"2021. január. 28. 09:33","title":"Nyissa meg a böngészős Instagramot, jött bele egy látványos változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","shortLead":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","id":"20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5c5bc-02b6-4601-8b83-7eef69f07682","keywords":null,"link":"/sport/20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","timestamp":"2021. január. 28. 17:05","title":"Belepte a gaz és meg is rongálták Puskás Öcsi melbourne-i szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a14b4b-9011-4288-b7b1-e1d987b0f250","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi használatra minden további nélkül alkalmas szabadidő-autó úgy gyorsul, mint egy szupersportkocsi. ","shortLead":"A családi használatra minden további nélkül alkalmas szabadidő-autó úgy gyorsul, mint egy szupersportkocsi. ","id":"20210129_a_tesla_mar_1020_loeros_valtozatban_is_arulja_7_szemelyes_villanyautojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a14b4b-9011-4288-b7b1-e1d987b0f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39115600-ae72-47d8-9281-d958a55018e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_a_tesla_mar_1020_loeros_valtozatban_is_arulja_7_szemelyes_villanyautojat","timestamp":"2021. január. 29. 07:59","title":"A Tesla már 1020 lóerős változatban is árulja 7 személyes villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá, ameddig a fejlődésünket tudják szolgálni – hangzott el a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi kerekasztal-beszélgetésén. Az est szakértő vendégei egyebek mellett arról is beszéltek, mi az ára a negatív érzések elfojtásának. ","shortLead":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá...","id":"20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acecbdf-91d3-43f5-859c-0a5d62976752","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","timestamp":"2021. január. 27. 13:30","title":"A társadalom a tökéletes boldogság illúzióját kergeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]