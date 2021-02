Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344ba795-19e3-4a2d-96b1-28e71e110c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítéséről kérdez majd a kormány.","shortLead":"A járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítéséről kérdez majd a kormány.","id":"20210204_nemzeti_konzultacio_mkik_gazdasag_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=344ba795-19e3-4a2d-96b1-28e71e110c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98413d-82fa-4c41-946b-48b42b88850f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_nemzeti_konzultacio_mkik_gazdasag_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 04. 13:55","title":"Újabb nemzeti konzultációt jelentett be Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Járóka Lívia arról beszélt: a kiszolgáltatott csoportok tagjainak meg kell adni a lehetőséget, hogy elmondják gondolataikat, és ezekhez a párbeszédekhez teret kell biztosítani. 