Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68fd64b-96e6-4f96-b579-68cac4efb95a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kezelést kapó 30 betegből 29-en 3-5 nap után távozhattak a kórházból. A maradék egy páciens is meggyógyult, de nála tovább tartott.","shortLead":"A kezelést kapó 30 betegből 29-en 3-5 nap után távozhattak a kórházból. A maradék egy páciens is meggyógyult, de nála...","id":"20210205_izrael_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68fd64b-96e6-4f96-b579-68cac4efb95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd768962-7750-4759-af09-9c745b78df9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_izrael_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. február. 05. 18:36","title":"Egy új izraeli gyógyszer napok alatt meggyógyított 29 koronavírusos beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","id":"20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c51b92-625a-480c-a970-7b56908035ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 09:05","title":"Jelblokkolóval dolgozó autófosztogatókat kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","shortLead":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","id":"20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190cb1ee-b586-4753-b60c-07ae2b4c000b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","timestamp":"2021. február. 04. 16:40","title":"TikTok-csatornát indított a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A francia kormány ellen pert indító nemzetközi szervezeteknek jelképes 1 eurós jutalmat ítélt oda a párizsi bíróság, és egyúttal megrótta a francia kormányt, hogy nem csökkentették a vállaltaknak megfelelően a kibocsátást. ","shortLead":"A francia kormány ellen pert indító nemzetközi szervezeteknek jelképes 1 eurós jutalmat ítélt oda a párizsi bíróság, és...","id":"20210204_Elitelte_a_birosag_Franciaorszagot_mert_nem_cselekedett_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe089f-6ad3-47a2-a2a8-248275f82d0a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210204_Elitelte_a_birosag_Franciaorszagot_mert_nem_cselekedett_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2021. február. 04. 13:44","title":"Elítélte Franciaországot a bíróság, mert nem tett a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírók nem láttak alkotmányossági problémát egy összeférhetetlenségi ügyben.","shortLead":"Az alkotmánybírók nem láttak alkotmányossági problémát egy összeférhetetlenségi ügyben.","id":"20210205_alkotmanybirosag_hazastars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58837fbd-aa7b-4512-9eca-7cbd214f00f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_alkotmanybirosag_hazastars","timestamp":"2021. február. 05. 19:59","title":"A házastársaknak nem muszáj mindenben egyetérteniük – mondja az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beépített sarukat kell kicserélni a nemrég felújított hídon.","shortLead":"A beépített sarukat kell kicserélni a nemrég felújított hídon.","id":"20210204_haros_duna_hid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c836a80a-b0e5-4bd8-90bf-126b7b5c2b1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_haros_duna_hid_felujitas","timestamp":"2021. február. 04. 18:36","title":"2023 nyaráig elhúzódhat az M0-s hídjának a javítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52118243-1e6c-4187-9672-863ebb6055b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak naponta egyszer megjelentek az idős nőnél, akkor adtak neki enni és inni, illetve sétálni is engedték. Eközben beköltöztek a lakásába. A házaspár ellen vádat emelt a somogyi ügyészség.","shortLead":"A vádlottak naponta egyszer megjelentek az idős nőnél, akkor adtak neki enni és inni, illetve sétálni is engedték...","id":"20210204_hazaspar_idos_no_siofok_fogvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52118243-1e6c-4187-9672-863ebb6055b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffcd569-c746-477c-8942-05336be03bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_hazaspar_idos_no_siofok_fogvatartas","timestamp":"2021. február. 04. 10:37","title":"Fűtetlen bódéban tartott fogva másfél évig egy idős, francia nőt egy magyar házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f471bd-1641-403f-a069-dd857a8dc74a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírus minden előrejelzés szerint súlyos recesszióba rántotta a magyar gazdaságot – erről, még jövő időben, először az MKIK hagyományos évnyitóján beszélt 2020 márciusában a miniszterelnök. Szűk egy évvel később – még az éves növekedési adatok publikálása előtt – ezúttal online beszéltek a kilátásokról a hazai gazdasági élet vezető személyiségei: Orbán Viktor miniszterelnök mellett Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László, a kamara elnöke. ","shortLead":"A koronavírus minden előrejelzés szerint súlyos recesszióba rántotta a magyar gazdaságot – erről, még jövő időben...","id":"20210204_mkik_gazdasagi_evnyito_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f471bd-1641-403f-a069-dd857a8dc74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3353e425-df25-4bc5-a1b0-a8a3f34603f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_mkik_gazdasagi_evnyito_elo","timestamp":"2021. február. 04. 10:09","title":"Orbán új hitelkonstrukciót jelentett be a mikrovállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]