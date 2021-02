Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","shortLead":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","id":"20210208_Jelentos_dragulas_jon_a_benzinkutaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482df37d-6a53-4c21-848d-2e212996fff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Jelentos_dragulas_jon_a_benzinkutaknal","timestamp":"2021. február. 08. 15:36","title":"Jelentős drágulás jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effaa7a8-0c09-407c-b06e-f90f9fb96057","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Régi hagyomány, hogy a legnagyobb szabású hollywoodi kasszasiker-várományos filmek előzeteseit a Super Bowl reklámszüneteiben mutatják be. Így volt ez idén is.","shortLead":"Régi hagyomány, hogy a legnagyobb szabású hollywoodi kasszasiker-várományos filmek előzeteseit a Super Bowl...","id":"20210209_Elozetesek_a_Super_Bowl_reklamszuneteibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effaa7a8-0c09-407c-b06e-f90f9fb96057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3a2525-b42a-406c-9f19-b1af30381974","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Elozetesek_a_Super_Bowl_reklamszuneteibol","timestamp":"2021. február. 09. 08:20","title":"Halálos iramban, Amerikába jöttem: itt az összes előzetes a Super Bowl reklámszüneteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek a felpattanásból is kimaradnak. Az idén a távol-keleti részvények és az árutőzsdék lehetnek a slágerek – vélekedik Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezetője. ","shortLead":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek...","id":"202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e883ca7-371f-48e2-bc8d-c12e47be1648","keywords":null,"link":"/360/202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","timestamp":"2021. február. 09. 07:00","title":"A nagy halak még nagyobbak lettek, a kicsik aprók maradtak a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79952ffb-2f27-4bc0-b6fe-f9de5c7173a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A briteket egyenesen Elton John és Michael Caine biztatja oltásra. Ráadásul nagyon viccesen.","shortLead":"A briteket egyenesen Elton John és Michael Caine biztatja oltásra. Ráadásul nagyon viccesen.","id":"20210210_Ennel_jobb_reklam_nem_kell_a_vakcinanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79952ffb-2f27-4bc0-b6fe-f9de5c7173a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f970c280-b774-4a2d-b11f-9b48d5fb9548","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Ennel_jobb_reklam_nem_kell_a_vakcinanak","timestamp":"2021. február. 10. 11:29","title":"Ennél jobb reklám nem kell a vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait, így bizonyítva, hol a fertőzés gócpontja. A kortársak inkább a miazmákban hittek.","shortLead":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait...","id":"20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94637d-1725-43e7-9e16-4640b7d58eec","keywords":null,"link":"/360/20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"A világ első járványügyi nyomozását egy csecsemő pelenkái és sörfőzők segítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a gyógyulására koncentrál. ","shortLead":"A színész a gyógyulására koncentrál. ","id":"20210210_Shia_LaBeouf_intezet_karrier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0e9e78-536d-427c-8f8a-ec29055013e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Shia_LaBeouf_intezet_karrier","timestamp":"2021. február. 10. 12:18","title":"Shia LaBeouf intézetbe vonult, felfüggeszti a karrierjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma-1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma-1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","shortLead":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","id":"20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435bb28f-10c3-4335-92bc-bf56263cc672","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","timestamp":"2021. február. 08. 18:07","title":"Teljesen kiégett egy BKV-busz Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]