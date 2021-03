Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico szerint ironikus, hogy egy bürokratikus döntés vezet végül a Fidesz néppárti távozásához.","shortLead":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico...","id":"20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7394f30-43d1-49f8-8876-28215193a2a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","timestamp":"2021. március. 01. 10:49","title":"Néppárti képviselők a Fidesz kilépéséről: Nem engedjük Orbánnak, hogy megzsaroljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0acf261-4ae1-47ce-903e-604d2ac41a9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A némán suhanó nyitott tetős elektromos autónak meglehet a vonzereje, ugyanakkor korántsem biztos, hogy piacra kerül.","shortLead":"A némán suhanó nyitott tetős elektromos autónak meglehet a vonzereje, ugyanakkor korántsem biztos, hogy piacra kerül.","id":"20210301_Kabriokent_is_johet_a_Volkswagen_ID3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0acf261-4ae1-47ce-903e-604d2ac41a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010a15bf-0f05-43fa-982f-143505253199","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_Kabriokent_is_johet_a_Volkswagen_ID3","timestamp":"2021. március. 01. 10:30","title":"Kabrióként is jöhet a Volkswagen ID.3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre. Korábban Donald Trump és Jair Bolsonaro is csodaszerként tekintett a gyógyszerre.","shortLead":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre...","id":"20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e5fd43-8c2c-4f60-bb25-c7002524f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","timestamp":"2021. március. 02. 07:26","title":"A WHO erős ajánlást tett Trump koronavírus-megelőzésre szedett gyógyszere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","shortLead":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","id":"20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb034507-08a5-456c-bcfd-83e561bc5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","timestamp":"2021. március. 02. 18:25","title":"Már a rendőrség is nyomoz az évek óta épülő szekszárdi uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","shortLead":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","id":"20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3a4537-ed30-4b4a-8589-325878eb3a70","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","timestamp":"2021. március. 02. 06:04","title":"Dzsihadisták megtámadtak egy ENSZ-bázist és egy katonai támaszpontot Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d775588c-2a49-4e14-a928-e505ed060222","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Este 10 körül jelent meg az égen a meteor.","shortLead":"Este 10 körül jelent meg az égen a meteor.","id":"20210301_meteor_anglia_fenycsova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d775588c-2a49-4e14-a928-e505ed060222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deb9af8-ce67-422c-b508-244944bf629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_meteor_anglia_fenycsova","timestamp":"2021. március. 01. 12:51","title":"Hatalmas fénycsóva húzott el az égbolton Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arányaiban nézve 80 százalékkal ér többet a fővárosi munka a szabolcsinál.","shortLead":"Arányaiban nézve 80 százalékkal ér többet a fővárosi munka a szabolcsinál.","id":"20210301_netto_berek_atlagber_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2c4a5-2571-48a9-b1a6-40ec88a2d558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_netto_berek_atlagber_fizetes","timestamp":"2021. március. 01. 16:14","title":"150 ezer forint a különbség a szabolcsi és a budapesti nettó bér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]