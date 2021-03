Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és...","id":"20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54905d4-6056-4a13-bc81-c945a6c71339","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","timestamp":"2021. március. 04. 10:19","title":"Szijjártó a Fidesz kilépéséről: Manfred Weber szégyellje magát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben többek között a koronavírus vagy a madárinfluenza elleni új oltóanyagokat is vizsgálni tudják.","shortLead":"Az intézményben többek között a koronavírus vagy a madárinfluenza elleni új oltóanyagokat is vizsgálni tudják.","id":"20210305_Uj_Nemzeti_Biztonsagi_Laboratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17067708-c5f8-4d5b-a8a1-497a09a5a06e","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Uj_Nemzeti_Biztonsagi_Laboratorium","timestamp":"2021. március. 05. 08:11","title":"Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium épül 12 milliárd forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b6240-ff0c-4860-8c4d-236f610ab20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint egy lejárt szavatosságú füstgránát szabadult el az egyik kollégájuk kezében.","shortLead":"A Jobbik szerint egy lejárt szavatosságú füstgránát szabadult el az egyik kollégájuk kezében.","id":"20210304_rongalas_rendorseg_orszaggyules_irodahaz_fustgranat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d89b6240-ff0c-4860-8c4d-236f610ab20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89c3000-3184-43c2-baea-47fe701d81e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_rongalas_rendorseg_orszaggyules_irodahaz_fustgranat","timestamp":"2021. március. 04. 09:49","title":"Rongálás miatt nyomoz a rendőrség az Országgyűlés Irodaházában beindult füstgránát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","shortLead":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","id":"20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb759c3-1594-4a36-905c-8fd3b9fc7a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","timestamp":"2021. március. 04. 20:18","title":"74 ezer oltásra jelentkezett magyarnak küldenek ki SMS-t, ez lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet tulajdonló kuratórium vezetője azt állítja, a tanárok agitálták a diákokat, hogy ne felvételizzenek. 