[{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tuza Máté szerint ők nem közvetítőcég, hanem a folyamatokat felügyelik. A tulajdonosokról viszont továbbra sem tudni semmit. ","shortLead":"Tuza Máté szerint ők nem közvetítőcég, hanem a folyamatokat felügyelik. A tulajdonosokról viszont továbbra sem tudni...","id":"20210319_danubia_pharma_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24f2bc-2742-4c36-b967-0c3eecf1b9e3","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_danubia_pharma_sinopharm","timestamp":"2021. március. 19. 19:06","title":"Megszólalt a vakcinabeszerzésbe bevont magyar cég ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210321_astrazeneca_mellekhatas_olcso_windows_buncselekmeny_arcmaszk_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c12f78-4e9e-43cb-bfa9-fbb36f3265e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_astrazeneca_mellekhatas_olcso_windows_buncselekmeny_arcmaszk_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. március. 21. 12:00","title":"Ez történt: Rájöhettek, mi lehet a gond egyeseknél az AstraZeneca vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete szombaton.","shortLead":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának...","id":"20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4d55f-0164-44e4-ace4-dde730e778bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","timestamp":"2021. március. 20. 09:19","title":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában az elmaradt oltások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház főigazgató főorvosa szerint a 360 helyre 371 beteg jutott szerdán.","shortLead":"A kórház főigazgató főorvosa szerint a 360 helyre 371 beteg jutott szerdán.","id":"20210319_egeszsegugy_gyori_korhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce35b65-d6a4-420e-89c9-4610fe54354a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_egeszsegugy_gyori_korhaz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 19. 13:50","title":"Már több a koronavírusos beteg a győri kórházban, mint ahányat el tudnak látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik megmagyarázni a szakmai hátteret az amerikai lap.","shortLead":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik...","id":"20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2392375f-9994-4830-a11b-c5db46bc3351","keywords":null,"link":"/360/20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","timestamp":"2021. március. 21. 11:45","title":"Mítoszokat oszlat a vakcinák ügyében a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve hatalomra jutott. Most is úgy néz ki, ő a legnépszerűbb örmény politikus, és a jelek szerint Putyin orosz elnök is mellette tette le a voksát.","shortLead":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve...","id":"202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c95c6e-1a94-4944-b59a-5fa3ebd57737","keywords":null,"link":"/360/202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","timestamp":"2021. március. 20. 13:30","title":"Örményország belpolitikai válsággal fizet az elvesztett karabahi háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"","category":"elet","description":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","shortLead":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","id":"20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fface9f5-26f5-4df2-b022-ed438b4fcf82","keywords":null,"link":"/elet/20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","timestamp":"2021. március. 20. 17:31","title":"A nemzetközi tévés akadémia tagjává választották az Emmy-díjas Gera Marinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98952823-ad65-4c30-b0d8-8decd8915792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Bálint Istvánné ingyen forralt borral hívta koncertre Bicske lakóit január 2-án annak ellenére, hogy akkor már hónapok óta tiltva volt minden tömegrendezvény.","shortLead":"A fideszes Bálint Istvánné ingyen forralt borral hívta koncertre Bicske lakóit január 2-án annak ellenére, hogy akkor...","id":"20210319_balint_istvanne_bicske_illegalis_rendezveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98952823-ad65-4c30-b0d8-8decd8915792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10490d3d-9876-4241-ac3c-994962e06aab","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_balint_istvanne_bicske_illegalis_rendezveny","timestamp":"2021. március. 19. 17:28","title":"Megbüntette a rendőrség a bicskei polgármestert az illegálisan szervezett rendezvénye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]