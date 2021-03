A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett négyzetméter-alapú vásárlást vezet be. Több helyen már digitális megoldás is van erre. A kisboltoknak viszont pluszembert kell felvenniük, aki figyeli a be- és kimenőket. A kereskedelmi szakmát kérdeztük, mit gondolnak a miniszterelnök bejelentéséről, hogy a kamara javaslatára változhat a bolti szabályozás.

A Kereskedelmi és Iparkamarával tárgyalt ma a kormány az újraindításról – jelentkezett újabb videóval Orbán Viktor miniszterelnök kedden, a Facebookon. A kormányfő úgy fogalmazott, elfogadták a kamara több javaslatát, amelyek árnyaltabb szabályozást céloznak meg. Konkrétumot csak annyit említett a miniszterelnök, azt kérték tőle, hogy boltokban az általános zárás helyett a négyzetméter-alapú korlátozásra térjenek át. Külön plázaszabályokat is javasoltak és a szolgáltatások megnyitására sajátos szabályozási elemekre is előterjesztést tettek. Ezekről szerdán fog tárgyalni a kormány – mondta.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke úgy látja, többféle gyakorlat is szóba jöhet a négyzetméter-alapú vásárlásra. A nagyobb üzleteknél például már most látni lehet, hogy a vevőbejárat fölé monitort tettek, ezen lehet követni a be- és a kilépők számát, illetve, hogy éppen hányan vásárolnak az áruházban – említette a hvg.hu-nak az elnök. Karsai szerint a kisboltokban természetesen nem lesz szükség digitális rendszerre, ott az lesz a kérdés, ki felügyelje a vevőket. „Ha hárman-négyen dolgoznak egy kisboltban, valakit oda kell majd állítani, hogy számolja a ki- és bemenőket, de a személyzet ezt nem végezheti, mert nincs kiképezve egy esetleges konfrontációra” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ha életbe lép ez a szabályozás, mindenképp igazságosabb lesz a jelenlegi boltzárhoz képest, mert a „minimális lehetősége meglesz annak, hogy a boltos valamilyen forgalmat csináljon” – tette hozzá.

Ha egy focimeccsen korábban minden harmadik széken ülhetett csak szurkoló, akkor a kereskedelemben is lehet ehhez hasonló szabályt hozni

– mondta a hvg.hu-nak Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Emlékeztetett, korábban az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak már többször is felvetették, vezessék be a négyzetméter-alapú vásárlást, hogy egy időben egyszerre ne legyen sok ember az üzletekben. Az elnök szerint, ha a vásárlók kint, az utcán tudnak várakozni, „az biztonságot jelenthet”, az éppen zárva tartó üzleteknek pedig munkahely-megtartást.

Arra a kérdésre, hogy a gyakorlatban ez a szabályozás hogyan valósítható meg, Bubenkó Csaba úgy válaszolt, példát lehet venni a Tescóról, ahol egy időben gyakorlat volt, hogy egy alkalmazott kezében egy tablettel számolta a bevásárlókat, és jelezte, ha számuk négyzetméter-arányosan elérte az üzlet befogadóképességének járványügyi szempontból még megengedhető mértékét.

A szakszervezet korábban hivatalos levelet küldött a kormánynak azzal kapcsolatban is, hogy a kereskedelmi dolgozókat vegyék előre az oltási sorrendben. Hivatalos választ azóta sem kaptak, mindössze egy értesítést, hogy a kérést az operatív törzsnek továbbították.

© AFP / ANDREAS ARNOLD

A vásárlószám-korlátozással kapcsolatban már többször egyeztettünk a kormányzattal – ismerte el érdeklődésünkre Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A szakember hangsúlyozta, hogy a boltok megnyitása mindig is a járványhelyzettől függ, ám ha ezzel a lépéssel gyorsítani tudják a boltok újranyitását, akkor támogatni tudja a kamara javaslatát. „Ha valamilyen korlátozásra szükség van, akkor ne bezárják a boltokat, hanem szabályozzák a vásárlók számát” – fogalmazott ezzel kapcsolatban.

Azt Vámos is megerősítette: már most is élő gyakorlat az üzletek esetében, hogy figyelemmel kísérik a benntartózkodók számát: sok kisboltot látni, amely kiírja ajtajára, hogy egyszerre maximum egy-két fő tartózkodhat bent, de a nagyobbak közül is sokan szabnak egy felső határt. Van, aki négyzetméter alapon, más a bevásárlókosarak száma alapján dönt, hogy hány embert engednek be – ez azonban eddig eltérő gyakorlat volt, ebben hozhat változást a kormány szerdára várt döntése.

Az ügyben megkerestük a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségét is, a szervezetnél azonban nem akartak nyilatkozni, mindössze annyit árultak el, ők sem ismerik a részleteket, és kíváncsian várják a fejleményeket.

Hogy jutottunk idáig?

A mostani, szigorúbb szabályok március ötödikétől élnek, azóta szinte az összes boltnak be kellett zárnia, csak a létfenntartáshoz szükséges dolgokat árulók, illetve még néhány kivétel – például barkácsboltok, autószerelők, posták, bankok – tarthatnak nyitva.

Megjelent a rendelet: így vásárolhatunk és intézhetjük ügyeinket hétfőtől Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől.

A kormány úgy próbálta meg tompítani a döntése súlyát, hogy egyből azt is bejelentette, minden érintett szektor élhet az 50 százalékos bértámogatás lehetőségével, a katásoknak pedig elengedik a havonta befizetendő összeget.

A szabályozás alól egyből megindult a kiskapuk keresése, többen például az üzletük előtt, az ajtóban adták át az online megrendelt árukat, amit az is segített, hogy a kormányrendelet sem volt egyértelmű.

Azt, hogy a mostani lezárások ne véreztessenek ki végleg túl sok boltot, és általános lezárás helyett inkább négyzetméter alapján számolt vásárlótömeg lehessen a boltokban, már többször is felvetették a kereskedelmi érdekképviseletek, a hétvégén pedig az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közölte, hogy a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések vállalkozói jelzések alapján nehezen értelmezhetőek, és a kkv-k szempontjából versenytorzítóak.

Éppen ezért felvetették, hogy ha a betegségen átesett és a már beoltott felnőtt lakosság létszáma együttesen eléri a felnőtt lakosság 25 százalékát, érdemes megfontolni a boltzár fokozatos feloldását, de arról is írtak, hogy a tevékenység szerinti boltzár helyett az üzlethelyiségbe belépők létszámának korlátozása és az egységnyi üzlethelyiség területen tartózkodó személyek számának meghatározása legyen irányadó.

Az persze továbbra is kérdés, hogy a létszámkorlát hogyan hat majd az esti forgalomra. A kormányrendelet alapján, az este nyolc órától élő kijárási korlátozás miatt este hétkor minden üzletnek be kell zárnia, emiatt sok helyen tumultus alakul ki az utolsó egy órában. A kamara javaslatai azonban arra nem vonatkoztak, ezt hogyan kellene kezelni.