[{"available":true,"c_guid":"075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","shortLead":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","id":"20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7840546-98a2-410f-af39-41f1be65eb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","timestamp":"2021. március. 31. 09:36","title":"Kis méretű, sportos SUV-val bővül a Volkswagen palettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának borászati vállalkozása egy cégvezető személyén keresztül fonódik össze a focival.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának borászati vállalkozása egy cégvezető személyén keresztül fonódik össze a focival.","id":"202112_eszakmagyarorszagi_fejlesztesi_meszaros_regioban_gondolkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805461cb-d0c0-4b15-b02a-e6af227adc88","keywords":null,"link":"/360/202112_eszakmagyarorszagi_fejlesztesi_meszaros_regioban_gondolkozik","timestamp":"2021. március. 30. 10:00","title":"Mészáros Lőrinc közelít a DVTK-hoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367 milliárdot engedélyezett volna, idén már a törvény is lépést tarthat a dagadó hiánnyal. A törvénymódosításra a tavaszi parlamenti ülésszakban kerülhet sor.","shortLead":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367...","id":"20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a90736c-91fb-4eb6-97b7-a4fe976b160a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 30. 08:42","title":"Borul a költségvetés, a hiány miatt törvényt módosítana a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott interjúban most azt mondja, a DK elnökének is meg kell adni a változás lehetőségét. Karácsony Gergelyt jó harcosnak nevezte, de ambícióit nem ismeri, saját, nyersnek tartott stílusáról pedig úgy fogalmazott, nem játssza meg magát, ő ilyen. ","shortLead":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott...","id":"20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252ee8fc-36e4-4417-9d38-37bc22dc7041","keywords":null,"link":"/360/20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","timestamp":"2021. március. 30. 15:25","title":"Élesben Jakab Péterrel: Gyurcsány Ferenc is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377d3cde-cbcf-4117-9f89-3903b3c756a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kellene politikát vinni a gazdasági tevékenységbe, így nem lehet Kínában pénzt keresni - üzentek Hszincsiangból.","shortLead":"Nem kellene politikát vinni a gazdasági tevékenységbe, így nem lehet Kínában pénzt keresni - üzentek Hszincsiangból.","id":"20210330_Hszincsiang_HM_ujgur_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=377d3cde-cbcf-4117-9f89-3903b3c756a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e664e9-1fa4-4d4f-855a-e09b47531ac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_Hszincsiang_HM_ujgur_bojkott","timestamp":"2021. március. 30. 05:37","title":"Megfenyegette Hszincsiang kormányszóvivője a bojkottot hirdető H&M-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4eac3b-0e80-4d12-a031-f37b9c63d51f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bár adóelőny már nem kapcsolódik hozzájuk, az állami egészségügy átalakítása és a koronavírus felértékeli az egészségbiztosításokat.","shortLead":"Bár adóelőny már nem kapcsolódik hozzájuk, az állami egészségügy átalakítása és a koronavírus felértékeli...","id":"202107__egeszsegbiztositas__koronavirus__fontolva_haladas__csoportos_terapia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4eac3b-0e80-4d12-a031-f37b9c63d51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3436131-1fbf-4f14-b6a2-6368094aac16","keywords":null,"link":"/360/202107__egeszsegbiztositas__koronavirus__fontolva_haladas__csoportos_terapia","timestamp":"2021. március. 29. 15:00","title":"Az állami rendszer köhög, az egészségbiztosítási szektor viszont ötszörösére hízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik kell még több agancs.\r

\r

","shortLead":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik...","id":"20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6baa09-c065-4db5-998c-819b5b62738d","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Szarvasagancsok ezreiből készül gigaszobor a vadászati világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f27ac-1ba5-4cc7-9d84-51518cca8f73","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy véli, legfőbb ideje, hogy Magyarország helyreállítsa az újságírás és a média szabadságát.","shortLead":"Úgy véli, legfőbb ideje, hogy Magyarország helyreállítsa az újságírás és a média szabadságát.","id":"20210330_Europai_emberi_jogi_biztos_a_magyar_kormany_barmilyen_fajta_kritikajaval_szemben_azonnali_megtorlas_varhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=196f27ac-1ba5-4cc7-9d84-51518cca8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970d46af-1295-4051-b952-244d86ce097f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210330_Europai_emberi_jogi_biztos_a_magyar_kormany_barmilyen_fajta_kritikajaval_szemben_azonnali_megtorlas_varhato","timestamp":"2021. március. 30. 11:14","title":"Kemény bírálatot fogalmazott meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa a magyar médiahelyzettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]