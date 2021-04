Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átrendeződött a fővárosban lakást bérlők életkor szerinti megoszlása a koronavírus egy éve alatt.","shortLead":"Átrendeződött a fővárosban lakást bérlők életkor szerinti megoszlása a koronavírus egy éve alatt.","id":"20210408_budapesti_alberletek_korosztalyok_rentingo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01af011f-d43a-4d25-a2c7-567ca74e54c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210408_budapesti_alberletek_korosztalyok_rentingo","timestamp":"2021. április. 08. 19:27","title":"Kiszorultak a fiatalok a budapesti albérletekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Franziska Tschinderle szerint a magyar újságírókkal szolidárisnak kell lenni, hogy végezhessék a munkájukat.","shortLead":"Franziska Tschinderle szerint a magyar újságírókkal szolidárisnak kell lenni, hogy végezhessék a munkájukat.","id":"20210408_Osztrak_ujsagiro_Nem_fogjuk_abbahagyni_a_tudositasainkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b9874b-f6f3-40db-87a1-813106f0e26c","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Osztrak_ujsagiro_Nem_fogjuk_abbahagyni_a_tudositasainkat","timestamp":"2021. április. 08. 10:45","title":"A közmédiában támadott osztrák újságíró: „Nem fogjuk abbahagyni a tudósításainkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban leálltak a számlák kifizetésével. Mivel lényegében minden pénz a koronavírussal fertőzöttek ellátására kell, a beszállítóknak nem marad. Van, aki már hitelt vett fel, de így is 2-3 hónapra elég a pénze. Ha az intézmények nem fizetnek, és nem lesz szállítás, megbénulhat az egészségügy.","shortLead":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban...","id":"20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e166431-3a81-4b3c-86af-2ff06bc7a6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","timestamp":"2021. április. 08. 06:30","title":"Hiába várnak pénzükre a kórházi beszállítók, sokan kerültek a csőd szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyes szolgáltatók már a következő hetekre is be vannak táblázva, másoknál azonban továbbra is szünetel a bevételszerzés lehetősége.","shortLead":"Egyes szolgáltatók már a következő hetekre is be vannak táblázva, másoknál azonban továbbra is szünetel...","id":"20210409_fodraszok_fotosok_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4ec123-45a1-402f-813e-b4cc356ce8b9","keywords":null,"link":"/kkv/20210409_fodraszok_fotosok_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 09. 07:40","title":"A fodrászok többsége megmenekült az újranyitással, de a fotósok még mindig bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg végrehajtási eljárást indítottak az MTSZ ellen.","shortLead":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg...","id":"20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fda87f0-ca5c-48cd-921c-3a05e79a61cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","timestamp":"2021. április. 08. 20:55","title":"Sokmilliárdos ügyben tett feljelentést a Magyar Tenisz Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d818c9-cd94-4dcc-ae72-d0083a0917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút a riporter azzal a kérdéssel vezette fel: megölte-e Orbán Viktor a demokráciát Magyarországon?","shortLead":"Az interjút a riporter azzal a kérdéssel vezette fel: megölte-e Orbán Viktor a demokráciát Magyarországon?","id":"20210409_kovacs_zoltan_interju_al_dzsazira_koronavirus_jarvany_jogallamisag_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d818c9-cd94-4dcc-ae72-d0083a0917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e6563c-821f-43c2-b374-c6e05a65cdb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kovacs_zoltan_interju_al_dzsazira_koronavirus_jarvany_jogallamisag_demokracia","timestamp":"2021. április. 09. 17:03","title":"Ilyen halálozási adatok mellett miért enyhít a kormány – szegezték a kérdést Kovács Zoltánnak az al-Dzsazírán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést nem kap.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést...","id":"20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472cb4df-f545-4cef-b71e-5c1da3c2aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","timestamp":"2021. április. 08. 06:16","title":"Már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak egy vitatott minőségű javaslat született Semjén Zsolttól.","shortLead":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak...","id":"20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98251d8-c683-48e3-9a8c-1be2424bd70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"500 ezer forinttal váltaná ki a kormány az alkotmányellenesen megvágott rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]