Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első Conte-kormány egyeztetett szétosztásukról az uniós tagállamokkal.","shortLead":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első...","id":"20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc129f9-8149-40b8-ba8e-3e3b103ff729","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","timestamp":"2021. április. 10. 20:28","title":"Az ügyészség lezárná az eljárást Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","shortLead":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","id":"20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c4eca0-e75a-495b-83ff-c21e51546bff","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","timestamp":"2021. április. 10. 20:06","title":"Pénzmosás és okirathamisítás miatt indul per a korábbi portugál kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát dolgozott, de a kórházukban már nincs teltház a Covid-osztályon - mondta egy podcastben.","shortLead":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát...","id":"20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ba9682-0a94-4cbe-8d60-55a253749511","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","timestamp":"2021. április. 10. 13:50","title":"Zacher Gábor szerint is előfordul, hogy választani kell, kit tegyenek lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: restart, osztályharc, véleménycsata, provokáció, kisérettségi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce096d8-2b9e-4fd7-9d96-cd44ff1bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. április. 11. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János kést rántott, pedig nem is gondolták volna róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más eszközről kell elhitetniük a fogyasztókkal, hogy nélkülözhetetlen a mindennapjaikhoz. Most a szemüveg tűnik befutónak.","shortLead":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más...","id":"202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfd59ed-7256-44d0-b057-eb08308e3c84","keywords":null,"link":"/360/202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","timestamp":"2021. április. 11. 08:15","title":"Mi jön az okostelefonok után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint 300 ezres többlet halálozás volt az országban. ","shortLead":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint...","id":"20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018077f9-f8ee-4bfd-ae22-42102709b191","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","timestamp":"2021. április. 10. 18:59","title":"The New York Times: Sokkal több orosz halt meg koronavírusban, mint amennyit elismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos a 36 éves magyar versenyző szerződéshosszabbítása.","shortLead":"Hivatalos a 36 éves magyar versenyző szerződéshosszabbítása.","id":"20210412_michelisz_norbert_hyundai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ad9695-920a-4fea-b96b-db77581a26eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_michelisz_norbert_hyundai","timestamp":"2021. április. 12. 11:59","title":"Michelisz a Hyundainál folytatja és új autót kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]