[{"available":true,"c_guid":"968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","shortLead":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","id":"20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04526-a45a-421f-9b87-d6282accd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","timestamp":"2021. április. 16. 08:02","title":"Felnyíló hídon ugratott át egy sietős autós Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2384045-8490-4c89-82bb-5e8294aa1478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás.","shortLead":"A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás.","id":"20210415_penzszallito_rablas_plaza_kitalalt_sztori","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2384045-8490-4c89-82bb-5e8294aa1478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ab4880-28d0-43cc-81b9-de400d17ca6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_penzszallito_rablas_plaza_kitalalt_sztori","timestamp":"2021. április. 15. 11:29","title":"Csak kitalálta a pénzszállító, hogy megpróbálták kirabolni, mert unta a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5d33f-d6b6-40e4-8297-cf3e6ed904b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs olyan őrületes terhelés a gyerekosztályokon, mint a felnőttekén – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a hvg360-nak. Velkey György arról beszélt, igaz vannak súlyosabb koronavírusos betegeik, közülük csak keveseket kell lélegeztetni. A Kórházszövetség elnökhelyettese úgy látja, bár a találkozásoknak van kockázata, a gyerekek szocializációja miatt is fontos, hogy mihamarabb visszatérjenek az iskolákba. ","shortLead":"Nincs olyan őrületes terhelés a gyerekosztályokon, mint a felnőttekén – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója...","id":"20210415_Elesben_Velkey_Gyorggyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5d33f-d6b6-40e4-8297-cf3e6ed904b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6f6863-50e7-491d-8df8-df13c2d29ecb","keywords":null,"link":"/360/20210415_Elesben_Velkey_Gyorggyel","timestamp":"2021. április. 16. 13:00","title":"Élesben Velkey Györggyel: Leginkább túlsúlyos kamaszok kerülnek a gyermekintenzívre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Butterfly névre keresztelte a Xiaomi azt a technológiát, ami lehetővé teszi, hogy az összecsukható telefonjának mindkét oldala segítse a készülék hűtését.","shortLead":"Butterfly névre keresztelte a Xiaomi azt a technológiát, ami lehetővé teszi, hogy az összecsukható telefonjának mindkét...","id":"20210416_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_telefon_hoelvezetes_butterfly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2fde2e-0376-4c86-8dd1-2e2ce80825a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_telefon_hoelvezetes_butterfly","timestamp":"2021. április. 16. 17:03","title":"Különleges megoldást talált ki a Xiaomi, hogy lehűtse az összecsukható Mi Mix Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e84df27-82ee-43f2-a098-ed85f6f42635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportosra hangolt cseh elektromos autó kétféle változatban érkezett meg hazánkba.","shortLead":"A sportosra hangolt cseh elektromos autó kétféle változatban érkezett meg hazánkba.","id":"20210416_sportos_villanyauto_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_sportline_iv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e84df27-82ee-43f2-a098-ed85f6f42635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1733cea-60a8-4d0c-8f63-17ab4872a044","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_sportos_villanyauto_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_sportline_iv","timestamp":"2021. április. 16. 06:41","title":"Sportos villanyautó: Magyarországon a Skoda Enyaq Sportline iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Get Digital leckéket és hasznos tananyagokat kínál azoknak az iskolásoknak és szüleiknek, akik jobban elmerülnének a digitális világban. ","shortLead":"A Get Digital leckéket és hasznos tananyagokat kínál azoknak az iskolásoknak és szüleiknek, akik jobban elmerülnének...","id":"20210416_facebook_get_digital_oktatas_lecke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92de9e9-2b4b-424f-bff6-f094cc6b9f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_get_digital_oktatas_lecke","timestamp":"2021. április. 16. 13:03","title":"Magyarországra is elhozta az iskolásoknak kitalált platformját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f1cea-e7b7-42f5-bafb-51a6017b9c85","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az eddig sem volt kérdés, hogy az olaszok nagyon értenek a designhoz, most viszont azt is bebizonyították, hogy a villanyautók gyártásához is konyítanak. Kicsi és nem túl erős, de egész messzire gurul és gyorsan megszerethető az új Fiat 500.","shortLead":"Az eddig sem volt kérdés, hogy az olaszok nagyon értenek a designhoz, most viszont azt is bebizonyították...","id":"20210416_villanykabrio_teszten_a_teljesen_uj_es_olaszosan_cuki_fiat_500","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81f1cea-e7b7-42f5-bafb-51a6017b9c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182ac178-1556-462f-a6b3-6a06785741e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_villanykabrio_teszten_a_teljesen_uj_es_olaszosan_cuki_fiat_500","timestamp":"2021. április. 16. 20:01","title":"Villanykabrió: teszten a teljesen új és olaszosan cuki elektromos Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fogyasztóvédők azért perelték be a techóriást, mert nem volt elég a Google-fiókban csak egy helyen kikapcsolni a helyadatokat.","shortLead":"A fogyasztóvédők azért perelték be a techóriást, mert nem volt elég a Google-fiókban csak egy helyen kikapcsolni...","id":"20210416_google_fogyasztok_megtevesztese_android_ausztralia_birosag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490fa818-fb80-4d96-83b2-254bbf775835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_google_fogyasztok_megtevesztese_android_ausztralia_birosag_itelet","timestamp":"2021. április. 16. 13:36","title":"Elítélték a Google-t a felhasználók megtévesztése miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]