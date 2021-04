Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0bcfbd0-512e-4ba2-851b-36b2809a33c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zéró emissziós luxuslimuzint a stuttgarti cég legalább annyira dinasztiateremtőnek szánja, mint annak idején a luxuskategória mai etalonját, az S-osztályt. ","shortLead":"A zéró emissziós luxuslimuzint a stuttgarti cég legalább annyira dinasztiateremtőnek szánja, mint annak idején...","id":"20210415_Bemutatta_a_Mercedes_az_elektromos_luxsuslimuzinjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bcfbd0-512e-4ba2-851b-36b2809a33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b20084-9fc6-48e7-9b31-522a3bc4f90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Bemutatta_a_Mercedes_az_elektromos_luxsuslimuzinjat","timestamp":"2021. április. 15. 19:11","title":"Megérkezett a Mercedes EQS, a márka elektromos überlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol nem lenne szabad. Változás jöhet, ráadásul rövid időn belül.","shortLead":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol...","id":"20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b0605-b89f-4f52-8a58-62e9e2d73a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","timestamp":"2021. április. 15. 14:33","title":"Szokott meccseket nézni az neten? Brüsszel arra készül, hogy 30 perc alatt bezáratja a kiskapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó végzett magával.","shortLead":"A támadó végzett magával.","id":"20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0f1d7a-c103-4cb6-9be5-22a40ed4c088","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Lövöldözés volt a FedEx indianapolisi telepén, nyolcan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kész további válaszintézkedésekre, amennyiben Oroszország folytatja beavatkozását az amerikai demokráciába.","shortLead":"Az amerikai elnök kész további válaszintézkedésekre, amennyiben Oroszország folytatja beavatkozását az amerikai...","id":"20210416_Jor_Biden_Washington_Moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dcd16f-2742-4805-bd8b-6a51854f9cfc","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Jor_Biden_Washington_Moszkva","timestamp":"2021. április. 16. 05:17","title":"Biden: A Moszkvával szembeni szankciók súlyosabbak is lehettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja a német lap.","shortLead":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja...","id":"20210416_Die_Welt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fcbf1c-5c8a-4a0f-b9f8-54e48cff146f","keywords":null,"link":"/360/20210416_Die_Welt","timestamp":"2021. április. 16. 07:30","title":"Die Welt: A hamis biztonságérzet most életveszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f371d0-538c-4d4f-9633-13618800c6df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törőcsik Mari a színész első felesége volt, de válásuk után is jó barátságban maradtak. ","shortLead":"Törőcsik Mari a színész első felesége volt, de válásuk után is jó barátságban maradtak. ","id":"20210416_Bodrogi_Gyula_Torocsik_Mari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f371d0-538c-4d4f-9633-13618800c6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ade54a-b795-46ee-8785-ae98a30d8302","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Bodrogi_Gyula_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:14","title":"Bodrogi Gyula Törőcsik Mari haláláról: Ez a pillanat a gondolkodásra jó, beszédre nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Amit sokan előre megjósoltak, bekövetkezett: a City egyre-másra veszíti el pénzügyi cégeit, amelyek az unióban keresik a jövőt.\r

","shortLead":"Amit sokan előre megjósoltak, bekövetkezett: a City egyre-másra veszíti el pénzügyi cégeit, amelyek az unióban keresik...","id":"20210416_440_penzugyi_ceg_koltozott_a_Brexit_miatt_Londonbol_az_EUba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5981ef9a-5a6d-4ed5-9205-dce5022605c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_440_penzugyi_ceg_koltozott_a_Brexit_miatt_Londonbol_az_EUba","timestamp":"2021. április. 16. 15:46","title":"440 pénzügyi cég költözött a Brexit miatt Londonból az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Windisch László szerint addig nem tudjuk megfelelően értékelni egyes országok halálozási statisztikáit, amíg a hivatalok nem a WHO ajánlásának megfelelő, az EU-ban harmonizált szempontok szerint végzik az adatok feldolgozását.","shortLead":"Windisch László szerint addig nem tudjuk megfelelően értékelni egyes országok halálozási statisztikáit, amíg...","id":"20210415_Windisch_Laszlo_halalozasi_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8d1018-b113-48f5-b761-355f45924a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Windisch_Laszlo_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. április. 15. 17:09","title":"KSH-alelnök: A többlethalálozási adatsor szerint Magyarország nem tartozik a leginkább sújtott országok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]