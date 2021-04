Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai Űrügynökség (ESA) Comet Interceptor nevű űrszonda programjában.

Magyar hardverrel és szoftverrel készíti majd a fotókat az üstökösvadász űrszonda

Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.

Energiahatékonyság, digitalizáció, automatizálás: aki kimarad, az nagyon lemarad

A 6 év körüli gyermek nem tudott visszamászni a peronra, de egy mozdonyvezető meglátta, és azonnal segített.

Szembefutott a vonattal egy indiai férfi, hogy megmentse a sínekre zuhant gyermeket – videó

Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során számtalanszor próbáltak kihúzni belőle egyszavas választ arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, de ennél mindig szofisztikáltabb válaszokat adott.

Élete során... Mennyire és hogyan volt vallásos Einstein?

Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.

","shortLead":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

Kórházba került Kovács László volt külügyminiszter

Egyre többen vannak beoltva Magyarországon koronavírus-fertőzés ellen, így pedig egyre többekben merülhet fel reális lehetőségként egy külföldi utazás lehetősége. A Bank360 elemzői ezért megvizsgálták: számít-e egy utasbiztosítási megkötésénél a védettségi igazolvány, valamint hogy mi történik, ha a járvány miatt karanténba kerülünk, esetleg külföldön betegszünk meg a vírussal.

Így kezelik az utasbiztosítók, ha külföldön betegszünk meg koronavírussal

Újra egy kattintással elérhető a világ egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok összes epizódja. Csaknem harminc évvel később sokan azt hozzák fel, milyen rosszul öregedtek egyes poénjai, de arról ma kevesebb szó esik, milyen bevállalósan kezdődött el annak idején az egész.

A Jóbarátoknak már az első két része olyat dobott, amit addig szinte senki

Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.

Négy fontos kérdés a jogtiszta szoftverhasználatról