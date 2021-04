Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor így autózik, de a forgalom többi résztvevőjének reakcióival nem. ","shortLead":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor...","id":"20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35b8464-f1ef-46dc-873d-3854ceff2062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","timestamp":"2021. április. 25. 08:16","title":"Az M7-est nézte versenyszimulációnak egy Chevrolet Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","shortLead":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","id":"20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6e3e6a-6aab-4ab7-8cc3-6560388e5232","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","timestamp":"2021. április. 24. 12:26","title":"Mostanra elfogyhatott az elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró oxigénje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","shortLead":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","id":"20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa6ed3-2f8f-4fa0-b7c5-1aac551683f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","timestamp":"2021. április. 24. 21:55","title":"Törökország új katonai támadást indított a PKK terrorszervezet ellen Irak északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban az esetben, ha akadályoznák. ","shortLead":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban...","id":"20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e308968-96eb-408d-a34d-0993fe7291f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","timestamp":"2021. április. 24. 16:55","title":"Rendeletben bízná jogköreit Lukasenka a nemzetbiztonsági tanácsra, ha vele bármi történne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt a szaglásukat elveszítőket.","shortLead":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt...","id":"20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d29348-33f4-4e96-b097-9b81dd43e92d","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","timestamp":"2021. április. 24. 20:15","title":"Egyszerű és mellékhatásoktól mentes tréninget javasolnak orvosok a szaglásukat elvesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb88dffe-0694-40b1-9ece-5f0cff84679a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Többek között jogállamisági kérdésekről, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, illetve a helyreállítási alapról, valamint a Nyugat-Balkán helyzetéről is tárgyalt a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Többek között jogállamisági kérdésekről, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, illetve a helyreállítási...","id":"20210423_Jogallamisagrol_is_targyalt_Orban_es_Von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb88dffe-0694-40b1-9ece-5f0cff84679a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2939317-9eb0-4ff5-8360-1675fde39d5c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210423_Jogallamisagrol_is_targyalt_Orban_es_Von_der_Leyen","timestamp":"2021. április. 23. 21:35","title":"Jogállamiságról is tárgyalt Orbán és Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]