Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába tiltakoznak, tüntetnek évek óta az oktatás sanyarú helyzete miatt a tanárok, süket fülekre találtak. Ténytárunkban mutatunk néhány riasztó következményt. ","shortLead":"Hiába tiltakoznak, tüntetnek évek óta az oktatás sanyarú helyzete miatt a tanárok, süket fülekre találtak...","id":"202118_pedagogusok_egyre_kevesebben_egyreidosebben_tanitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ed2849-5593-4ea3-ab1d-fa818b071374","keywords":null,"link":"/360/202118_pedagogusok_egyre_kevesebben_egyreidosebben_tanitanak","timestamp":"2021. május. 08. 11:00","title":"Ha így megy tovább, jobb, ha továbbképzik magukat a szülők, mert az iskolákban nem lesz ki tanítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","shortLead":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","id":"20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c42c178-eaca-4976-9fe5-4623a49a7214","keywords":null,"link":"/elet/20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","timestamp":"2021. május. 08. 21:58","title":"Heten haltak meg a francia Alpokban lavinabalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcb560a-110e-4937-a4bb-6b157f5e8cd6","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Aligha független a beszélgetős-hallgatós Clubhouse alkalmazás sikerétől, hogy a technológiai szektor több nagyágyúja is a hangos tartalmak felé veszi az irányt. Érdekes eszmecseréket hallgatni régóta szeretnek az emberek, így aligha bukik nagyot, aki az idén a podcastekre tesz.","shortLead":"Aligha független a beszélgetős-hallgatós Clubhouse alkalmazás sikerétől, hogy a technológiai szektor több nagyágyúja is...","id":"202118__podcastek__apple_facebook_spotify__suru_forintok__hallgatni_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbcb560a-110e-4937-a4bb-6b157f5e8cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b7921-06cf-4daf-9fb4-1ded4d3e0e8f","keywords":null,"link":"/360/202118__podcastek__apple_facebook_spotify__suru_forintok__hallgatni_arany","timestamp":"2021. május. 09. 08:15","title":"Kitört a podcast-aranyláz – erre fogad az Apple, a Spotify és a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek jelenleg is, de még bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogy csak Magyarországon használnak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem jóváhagyott vakcinákat is. Vannak országok, amelyek erről tudomást sem vesznek, mások részben alkalmazkodnak, néhányan pedig teljes mértékben.","shortLead":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek...","id":"20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564d5f3-05f9-4a9b-8021-34bf8042b60f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","timestamp":"2021. május. 08. 14:00","title":"Feladtuk a leckét az EU-nak az orosz és a kínai oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857409c3-7201-4af7-b512-a8f68b90187e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra nem vonatkozik a rendelet.","shortLead":"Az állami és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra nem vonatkozik a rendelet.","id":"20210507_valtoztatasi_tilalom_gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857409c3-7201-4af7-b512-a8f68b90187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481a9177-ae65-410e-bb46-00c6237a4a85","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210507_valtoztatasi_tilalom_gyor","timestamp":"2021. május. 07. 18:11","title":"Változtatási tilalmat rendelt el Győrre a város fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","shortLead":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","id":"20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0ac1-5129-48e3-a87f-49c74f69532e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 09. 09:55","title":"Kásler: Elkezdődött az oltások védőhatásának vizsgálata, május végén lehet először eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ed3243-ea3b-4b94-bc6e-f1da72be3a15","c_author":"Horn Andrea - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Kicsi az esély arra, hogy kevesebb mint három hónappal az idénre halasztott olimpia megnyitója előtt lefújják az eseményt, mégis eljátszottunk annak gondolatával, milyen hatásai lennének egy ilyen döntésnek. A legnagyobb csapást kétségkívül a japán gazdaság szenvedné el, de azokról a sportolókról sem lehet elfeledkezni, akiknek ez lenne az utolsó, vagy az egyetlen lehetőségük az ötkarikás szereplésre.","shortLead":"Kicsi az esély arra, hogy kevesebb mint három hónappal az idénre halasztott olimpia megnyitója előtt lefújják...","id":"20210507_tokio_olimpia_halasztas_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ed3243-ea3b-4b94-bc6e-f1da72be3a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d56aed-bd42-407e-b0ba-228d6dc2b496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_tokio_olimpia_halasztas_lemondas","timestamp":"2021. május. 07. 20:00","title":"De mi lesz, ha mégis elmarad a tokiói olimpia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei, valamint a szállodák Szlovéniában.","shortLead":"Hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei, valamint a szállodák Szlovéniában.","id":"20210508_szlovenia_jarvany_nyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67505eaf-028d-4406-8774-6afae231a51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_szlovenia_jarvany_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 17:51","title":"Egy nap alatt 1 halálos áldozata volt csak Szlovéniában a koronavírusnak, most nyithatnak ki az éttermek belső részei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]