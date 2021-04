Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","shortLead":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","id":"20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165e6c3b-d6ef-4090-b469-260763086036","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","timestamp":"2021. április. 20. 18:52","title":"Legkorábban 40 év múlva szabadulhat az élettársa gyerekeit halálra késelő ózdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd kétszer is hibás információk körbeküldése miatt kényszerültek magyarázkodásra.","shortLead":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd...","id":"20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a442fb-d115-4738-98c2-b159e25ec4a0","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","timestamp":"2021. április. 20. 14:56","title":"Az SZFE alapvető hibákkal, nyilvános címzettlistára küldte ki a felvételi infókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra, hogy korábban Washington utasította ki a washingtoni nagykövetség, illetve a New York-i főkonzulátus tíz alkalmazottját. Újabb szankciók is várhatók és Prága, amely 18 orosz diplomatát küldött haza, szolidaritást kér a többi EU-tagállamtól.","shortLead":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra...","id":"20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6027acc4-2ee7-4d7c-a0f7-6757b96773ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","timestamp":"2021. április. 21. 16:58","title":"Moszkva kiutasított tíz amerikai diplomatát, további szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","shortLead":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","id":"20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f129ad-66d6-4b87-b0ed-997925ee4e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","timestamp":"2021. április. 22. 06:41","title":"Közel 900 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos részt a weboldalon, amit linkként bárkinek elküldhetünk.","shortLead":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos...","id":"20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e88e4-fcba-4829-81a4-ef5d1337a665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","timestamp":"2021. április. 20. 10:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával bővült a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten különösen bedurvult, miután nem találta a tabletjét. Le is tartóztathatják.","shortLead":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten...","id":"20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c19c08-ca42-4278-a7c6-f898d50d820c","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","timestamp":"2021. április. 21. 11:24","title":"Verte, földön rángatta, mosogatószert, kávéport, kólát borított feleségére egy katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról. Tologatják a vizsgálati aktákat, két hónappal a bejelentés után sem sikerült végére járni az ügynek. ","shortLead":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról...","id":"20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f054cc17-1d70-40d8-a683-f1ca3d4cab6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 20. 15:11","title":"Húzódik a rasszista kijelentései miatt bepanaszolt szegedi professzor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.","shortLead":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de...","id":"20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc27b3-095d-41a7-a90d-765a92731de2","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","timestamp":"2021. április. 21. 10:14","title":"Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]