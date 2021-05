Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","shortLead":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","id":"202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e8ec8-0fe1-4894-8af2-8c5d611ffd03","keywords":null,"link":"/360/202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","timestamp":"2021. május. 11. 10:00","title":"Több száz milliárdért ráfekszik a hadiipari fejlesztésekre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz minőségű térfigyelőkamera-felvételeken a sértett is felismerni vélt. Be is gyűjtötték őket, de nem stimmelt minden: a sértett által négy középkorú férfiként leírt támadók helyett három tinédzser fiú és egy lány került az őrszobára. ","shortLead":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz...","id":"20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4003f928-f8f6-4bbe-85b5-4680d0681caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","timestamp":"2021. május. 09. 20:00","title":"Rosszkor voltak rossz helyen Békásmegyeren, a Gyorskocsi utcában kötöttek ki a tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","shortLead":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","id":"20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e43119-e4ca-41bf-a68f-379c4603d921","keywords":null,"link":"/sport/20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 20:44","title":"Nem akarja az olimpiát a japánok közel kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától azonban változékonyabbra fordul az időjárás.","shortLead":"Szerdától azonban változékonyabbra fordul az időjárás.","id":"20210510_Szikrazo_napsutessel_indul_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72d9450-999f-46b8-bbf3-97ac10a3d20f","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Szikrazo_napsutessel_indul_a_het","timestamp":"2021. május. 10. 05:55","title":"Szikrázó napsütéssel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed3932c-f5c3-4d73-ad6f-6ca99bceadb9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit kezdjünk a gyásszal egy olyan társadalomban, amelyben a halál tabu?","shortLead":"Mit kezdjünk a gyásszal egy olyan társadalomban, amelyben a halál tabu?","id":"20210509_A_fajdalom_amelyet_mindannyian_megtapasztalunk_eletunk_soran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed3932c-f5c3-4d73-ad6f-6ca99bceadb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ebbdb9-d7b5-4cb6-829b-b3297d36b566","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210509_A_fajdalom_amelyet_mindannyian_megtapasztalunk_eletunk_soran","timestamp":"2021. május. 09. 20:15","title":"A fájdalom, amelyet mindannyian megtapasztalunk életünk során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","shortLead":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","id":"20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5799d36-7fe8-47b4-88c7-e4f00d1ae02d","keywords":null,"link":"/sport/20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","timestamp":"2021. május. 10. 18:56","title":"Elromlottak a hangszórók, elhalasztottak egy versenyt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","id":"20210511_stadion_nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfef0edd-62c8-485a-ba81-7b5b46947512","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_stadion_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 11. 09:05","title":"Közel 14 milliárd forintból épül stadion Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt negyedév költéseit tették közzé. Balásy Gyula cégei jól jártak.","shortLead":"Az elmúlt negyedév költéseit tették közzé. Balásy Gyula cégei jól jártak.","id":"20210509_rogan_kabinetiroda_kormanyzati_kommunikacio_koltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a97bbc9-daf2-4c36-a9fd-6623c0688fa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_rogan_kabinetiroda_kormanyzati_kommunikacio_koltes","timestamp":"2021. május. 09. 14:48","title":"28 milliárd forintot költött el Rogán-féle Kabinetiroda kormányzati kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]