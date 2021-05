Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","shortLead":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","id":"20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c80121-ad78-4301-9421-be27d64d5a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 20:16","title":"Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő filmtörténet.","shortLead":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő...","id":"20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de73730d-6b5f-4ad4-9f6e-d2da30060824","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","timestamp":"2021. május. 12. 10:49","title":"Aki dolgozott Charlie Chaplinnel, de Amy Schumerrel is: 106 évesen hunyt el Norman Lloyd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","shortLead":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","id":"20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e448f-b166-494b-9344-5a4d65dc9cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","timestamp":"2021. május. 12. 06:53","title":"Kolumbiai tüntetések: legalább 42 az áldozatok száma, éles lőszert is használnak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","id":"20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c34f2-c04f-44f3-858e-7925b249cb61","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","timestamp":"2021. május. 11. 19:05","title":"Kásler: A diákok 90 százaléka megjelent a hétfői tanítási napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná a Szigligeti Színházat, a román Regina Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát.","shortLead":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná...","id":"20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fcf28e-ee87-4c77-a1fb-0bad092bf0cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","timestamp":"2021. május. 12. 09:04","title":"Megszűnhet Nagyváradon az önálló magyar színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","id":"20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a0e99-1f55-4070-851b-9dc83b073c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. május. 11. 14:37","title":"Gulyás Gergely: Ma nyújtja be a kormány az Európai Bizottságnak a helyreállítási alap tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]