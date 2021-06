Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés átláthatósága funkciója. A legnagyobb közösségi oldal tulajdonosa még fizetni is hajlandó azért, hogy bizonyítsa, az Apple valójában csak magának kedvez ezzel.","shortLead":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés...","id":"20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973f76a2-16a8-4878-b1c8-e26a76da8ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","timestamp":"2021. június. 07. 12:03","title":"Fizet a Facebook, hogy bizonyítsa az Apple rossz szándékait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c682e7c4-c0ad-48c6-a933-bfc71f603ffe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egerton Ryerson ellentmondásos történelmi személyiség. Úgy reformálta meg a 19. században a kanadai oktatási rendszert, hogy közben erőszakos asszimilációra kényszerítette az indián törzsek gyerekeit. ","shortLead":"Egerton Ryerson ellentmondásos történelmi személyiség. Úgy reformálta meg a 19. században a kanadai oktatási rendszert...","id":"20210607_oslakos_gyerekek_ezreit_kenyszeritette_sajat_kulturajuk_feladasara__most_ledontottek_a_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c682e7c4-c0ad-48c6-a933-bfc71f603ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c873e9-facc-49bd-9f7d-fd9f8d91c11b","keywords":null,"link":"/elet/20210607_oslakos_gyerekek_ezreit_kenyszeritette_sajat_kulturajuk_feladasara__most_ledontottek_a_szobrat","timestamp":"2021. június. 07. 16:56","title":"Őslakos gyerekek ezreit kényszerítette saját kultúrájuk feladására – most ledöntötték a szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","shortLead":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","id":"20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59218c4-fb32-4c20-8abc-13fda639c6d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","timestamp":"2021. június. 06. 08:45","title":"Hétfőtől ismét pályázhat támogatásra, ha elektromos kerékpárt venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","shortLead":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","id":"20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1a313-8531-49d5-9337-6bf5584e52b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2021. június. 06. 08:10","title":"Esernyőket elő: akár zivatar is lehet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó felszabadítója, egykori sikeres vívó.","shortLead":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó...","id":"20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e5d5a8-d04c-4489-afde-4744c0aafbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","timestamp":"2021. június. 06. 19:16","title":"Elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor utolsó élő felszabadítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki az angol slágerlista élére került.\r

","shortLead":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki...","id":"202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24078c37-1e3e-46c1-8f31-8b57e3ba1218","keywords":null,"link":"/360/202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","timestamp":"2021. június. 07. 15:30","title":"Kortalan időutazásra hív bennünket új nagylemezén Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]