Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","shortLead":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","id":"20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579fb38d-3b59-42b8-9807-0fd4287ac605","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 29. 11:49","title":"Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","shortLead":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","id":"20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0fe69-a50e-4de6-84fb-0eb6ae6b0d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","timestamp":"2021. június. 29. 15:49","title":"Bloomberg: Jogi lépésekre készül az EU a lengyel \"LMBTQ-mentes övezetek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lébénynél történt a baleset. ","shortLead":"Lébénynél történt a baleset. ","id":"20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4db47c-1315-46b5-bfbe-e9b2cfc67907","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","timestamp":"2021. június. 29. 15:33","title":"Lezárták az M1-es autópályát, öt kamion ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító jogával, mint Göncz Árpád és Mádl Ferenc, de kevesebbszer, mint Sólyom László. ","shortLead":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító...","id":"20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29b641e-c243-4cdd-acf0-bc1bb531d45d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:15","title":"\"Ne írd alá, János!\": mennyit ér az államfő vétója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magbombákat készítenek, majd bevetik a legelő(t)n.","shortLead":"Magbombákat készítenek, majd bevetik a legelő(t)n.","id":"20210629_gerillaultetes_fidelitas_kaszalas_mehlegelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d8c5b6-69ad-4463-b173-227eb4facd00","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_gerillaultetes_fidelitas_kaszalas_mehlegelo","timestamp":"2021. június. 29. 12:33","title":"Gerillaültetést szerveznek a Facebookon a Fidelitas által lekaszált méhlegelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését tiltó passzusokat igyekeztek szó szerint venni és megszegni a szabályokat. ","shortLead":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését...","id":"20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939dff08-2d62-4179-8599-2af30530efba","keywords":null,"link":"/360/20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","timestamp":"2021. június. 28. 19:00","title":"Aktív időskor, teherautók és egy csehszlovák tsz-elnök – a homoszexualitást népszerűsíti a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","shortLead":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","id":"20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f0c-8a1b-4090-85a7-c283353cb413","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","timestamp":"2021. június. 29. 12:57","title":"Egy belga lap egész oldalas szivárványos hirdetésben szúrt oda Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz szerint a kirekesztő eszméket valló embereknek a magyar közéletben csak politikai múltjuk, de jövőjük nem lehet.","shortLead":"A Mazsihisz szerint a kirekesztő eszméket valló embereknek a magyar közéletben csak politikai múltjuk, de jövőjük nem...","id":"20210628_mazsihisz_biro_laszlo_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164c429-bd8d-42c2-8d59-d5907fe249f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_mazsihisz_biro_laszlo_jobbik","timestamp":"2021. június. 28. 15:19","title":"Tiltakozik a Mazsihisz a judapestező Bíró László indítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]