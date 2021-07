Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós irányelvbe ütközhet. Szerinte ez az oka, hogy a kinevezését nem hosszabbították meg.","shortLead":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós...","id":"20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4068ca9-6865-4a99-a0a1-77c138df1d64","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","timestamp":"2021. július. 06. 12:07","title":"Egy magyar bírónő az Európai Bizottsághoz küldött panaszában állítja, politikai okok miatt rúgták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon leszakadtak az átlagos és a medián keresetről. A közmunkások száma jelentősen apadt az elmúlt években, még a járványválság sem dobta meg. Különösen fontos lenne, hogy akik képtelenek kijutni belőle, élhető jövedelemhez jussanak.","shortLead":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon...","id":"20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3902a5-754a-44f7-812c-d750a0518c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","timestamp":"2021. július. 05. 11:20","title":"A kormány egy zsák krumplira elég béremelést adott a közmunkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481953c-6e34-4af1-be3e-119478b32d69","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"gazdasag","description":"Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek. A szakértők szerint elértünk arra a pontra, ahol már elsősorban az alkalmazkodás a feladatunk, valamint az, hogy elengedjük megszokott növényeinket a túlélés érdekében. ","shortLead":"Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek...","id":"20210705_ivoviz_ontozes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b481953c-6e34-4af1-be3e-119478b32d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d6f124-121d-42e3-876f-8355b236b539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_ivoviz_ontozes_klimavaltozas","timestamp":"2021. július. 05. 14:36","title":"Hozzá kell szoknunk: Magyarországon is beköszönt a vízkorlátozások korszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","shortLead":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","id":"20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486cd400-d849-4fd4-bf4a-8c42e78a917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","timestamp":"2021. július. 06. 09:19","title":"Már meg is van, ki lesz a UB40 új énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A japán Nagojai Egyetem kutatói egy mikroRNS-alapú tesztet dolgoztak ki, amely akár egyetlen vizeletcseppből kiderítheti a központi idegrendszeri (CNS) daganatokat még a tünetek megjelenése előtt. ","shortLead":"A japán Nagojai Egyetem kutatói egy mikroRNS-alapú tesztet dolgoztak ki, amely akár egyetlen vizeletcseppből...","id":"202126_agydaganat_kimutatasa_vizeletbol_egy_csepp_figyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badbd5e4-9038-43c1-996c-decfd9ff6216","keywords":null,"link":"/360/202126_agydaganat_kimutatasa_vizeletbol_egy_csepp_figyelem","timestamp":"2021. július. 06. 13:00","title":"Egy új módszerrel egyetlen csepp vizeletből kimutatható az agydaganat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi mobiltelefon is megbirkózik. Igaz, kissé döcögősen.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi...","id":"20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb203291-10c7-4149-b66a-b87858e3221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","timestamp":"2021. július. 06. 11:03","title":"Egy hatéves mobilon is eldöcög a Windows 11 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","shortLead":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","id":"20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a13f191-8aa5-4a0a-9b6e-400429c8d04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","timestamp":"2021. július. 05. 10:15","title":"A legnépszerűbb amerikai monstrum terepjáró is megkapta Lego Technic változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nap szünet után újra figyelmeztetést adtak ki a forróság miatt.","shortLead":"Néhány nap szünet után újra figyelmeztetést adtak ki a forróság miatt.","id":"20210706_hoseg_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a140ccee-1504-46be-8b4e-dad3b7b03c42","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_hoseg_omsz_idojaras","timestamp":"2021. július. 06. 05:15","title":"Visszatér a hőség, és legalább péntekig marad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]