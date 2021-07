Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Amikor a 90-es évek első felében a CD leuralta a zenekiadás piacát, úgy tűnt, a vinyl örökre eltűnt a süllyesztőben. Aztán az elmúlt pár évben egyre többet hallhatunk a „fekete lemez" reneszánszáról, gombamód szaporodnak a kiadók, Magyarországon 2019-ben rekordszámú kiadvány látott napvilágot. Kovács László, a Moiras Records főnöke a mélyponton, 2005-ben vágott bele a lemezkiadásba, mára már mintegy negyven címmel rendelkezik. B. „A szakmázás ugye bolsevik trükk", írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor figyelmen kívül hagyta a szakmai bizottság javaslatát.

\r

Tóth Ferenc történész a Kronosz Kiadónál megjelent munkájából azt is megtudjuk, hogy felszabadítás volt a törökök kiűzése, avagy „csak" egy újabb megszállás.