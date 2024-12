Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement rendszerváltások, rendszerváltozások, rendszerváltoztatások történetét.","shortLead":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement...","id":"20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9.jpg","index":0,"item":"55374278-5b18-4450-aa5f-e9c064f8acd5","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 17:00","title":"Volt, ahol magától omlott össze a rendszer, máshol kellett egy kis segítség: így zajlott 35 éve a rendszerváltás Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d911df0-db58-4c9e-8b35-6780112e7417","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feszült légkörben szavazott a törvényhozás, miután kiderült, hogy a kormánypárti képviselők nélkül is elfogadhatják az indítványt.","shortLead":"Feszült légkörben szavazott a törvényhozás, miután kiderült, hogy a kormánypárti képviselők nélkül is elfogadhatják...","id":"20241227_del-korea-parlament-han-dokszu-felelossegre-vonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d911df0-db58-4c9e-8b35-6780112e7417.jpg","index":0,"item":"08778a21-8920-400a-9099-cf405f52df33","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_del-korea-parlament-han-dokszu-felelossegre-vonas","timestamp":"2024. december. 27. 09:35","title":"Az ügyvivő államfőt is kigolyózta a dél-koreai parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annie Jacobsen könyve a nukleáris világháborúról hátborzongatóan részletes, de Észak-Koreáról, a képzeletbeli világégés kirobbantójáról keveset tud. Az a kevés is nagyon ijesztő.","shortLead":"Annie Jacobsen könyve a nukleáris világháborúról hátborzongatóan részletes, de Észak-Koreáról, a képzeletbeli világégés...","id":"20241227_atomhaboru-Annie-Jacobsen-Eszak-Korea-alagutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d.jpg","index":0,"item":"a91cc251-acb4-4f15-970b-f31f59f0edfb","keywords":null,"link":"/360/20241227_atomhaboru-Annie-Jacobsen-Eszak-Korea-alagutrendszer","timestamp":"2024. december. 27. 14:30","title":"Egy atomháborút kevesen élnének túl, de Észak-Korea vezetője köztük lenne. A világ legnagyobb alagútrendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a279cbe-179c-446f-a494-5d4f3be63ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok még mindig nem zárták ki a szabotázs lehetőségét.","shortLead":"A hatóságok még mindig nem zárták ki a szabotázs lehetőségét.","id":"20241226_Feltartoztattak-egy-tankert-amely-megrongalhatta-a-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-villamosvezeteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a279cbe-179c-446f-a494-5d4f3be63ac6.jpg","index":0,"item":"47fd6fff-0552-4878-b3c0-dec04a20bec6","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Feltartoztattak-egy-tankert-amely-megrongalhatta-a-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-villamosvezeteket","timestamp":"2024. december. 26. 17:08","title":"Feltartóztattak egy tankert, amely megrongálhatta a Finnország és Észtország közötti villamosvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp karácsonykor indított heves támadássorozatot ukrajnai célpontok ellen. 2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel, most a szomszédban zajló háborúéit.","shortLead":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp...","id":"20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0.jpg","index":0,"item":"feab8b76-07ce-4cf0-8153-353036ea8956","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","timestamp":"2024. december. 27. 12:15","title":"Sok múlik a Nyugaton az ukrajnai háborúban, de nehéz elhinni Trumpnak, hogy egy nap alatt békét teremt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","shortLead":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"a8652d3e-5c10-45f2-9fc9-7d15e476e7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 26. 12:16","title":"Folytatódott a forint hajnal óta tartó erősödése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","shortLead":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","id":"20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9.jpg","index":0,"item":"b7ce6a54-83d0-4ddb-be25-b9b40b65219c","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","timestamp":"2024. december. 25. 19:14","title":"Az orosz tankerek balesete után vészhelyzetet hirdettek ki a Krasznodari területen az olajszennyezés miatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]