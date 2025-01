Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"4623815d-8403-4898-b147-1be965a00733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","timestamp":"2024. december. 31. 18:55","title":"Jelentősen emelkedhetnek az üzemanyagárak az újév első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időjárás közbeszólt.","shortLead":"Az időjárás közbeszólt.","id":"20241231_Elmarad-a-tuzijatek-az-egyik-videki-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e.jpg","index":0,"item":"635ebdb1-7482-4da2-ac6d-e01c67a5c5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Elmarad-a-tuzijatek-az-egyik-videki-varosban","timestamp":"2024. december. 31. 16:51","title":"Elmarad a tűzijáték Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c.jpg","index":0,"item":"44973162-8df8-4cac-9aab-0fd4373652e2","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","timestamp":"2024. december. 31. 17:38","title":"Meghalt Johnnie Walker veterán rádiós DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","shortLead":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","id":"20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2.jpg","index":0,"item":"efdb5155-328e-48af-8fce-5fae5f83a69e","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 18:38","title":"Azonosították a New Orleans-i tömeggyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok környezetkímélő alternatívája lehet. Az újdonság a szintetikus anyagok...","id":"20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8.jpg","index":0,"item":"5e7480d1-ffeb-4007-aa4b-8ce612b4ad9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","timestamp":"2025. január. 01. 18:03","title":"Kisebb csoda Japánból: papír, ami erősebb, mint a műanyag, viszont könnyen lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","id":"20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92.jpg","index":0,"item":"fa74903b-444b-40f7-bcfe-a688b1737100","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","timestamp":"2024. december. 31. 16:07","title":"Távozik egy fideszes képviselő a fővárosi közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással számoltak.","shortLead":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással...","id":"20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84.jpg","index":0,"item":"5f2bba08-7e05-4116-ac82-a14aff4317f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","timestamp":"2025. január. 01. 16:27","title":"Cáfolja a kormány, hogy előrehozott választást terveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","id":"20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae.jpg","index":0,"item":"64ca9fa7-ade1-4399-bf66-3fc41df1ce1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","timestamp":"2025. január. 01. 07:21","title":"Hihetetlen, de idén már oldtimerek lehetnek az első Fiat Bravák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]