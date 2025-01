Rohamtempóban nő a csomagautomaták száma, mégis gyakoriak a fennakadások

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","shortLead":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","id":"20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"0519b808-40e5-4ed4-b38d-8da2395de0c2","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","timestamp":"2025. január. 02. 12:49","title":"Madárral ütközött a Wizz Air gépe, ezért Tenerifén rekedtek egy éjszakára a Budapestre tartó utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A George applikáció sem működött.","shortLead":"A George applikáció sem működött.","id":"20250102_erste-mobilbank-george-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e.jpg","index":0,"item":"02e9c38f-2114-4228-82e4-ef2635c65d9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_erste-mobilbank-george-hiba","timestamp":"2025. január. 02. 10:15","title":"Eltűntek a számlák az Erste netbankjából – frissítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0b6f43-8043-4035-bd82-fc9d2824b302","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Van, aki egyszerűen nem hajlandó megváltozni.","shortLead":"Van, aki egyszerűen nem hajlandó megváltozni.","id":"20250102_Negyvenegyszer-kaptak-el-egy-ausztral-autost-vezetes-kozbeni-mobilozasert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc0b6f43-8043-4035-bd82-fc9d2824b302.jpg","index":0,"item":"337a7d07-6cee-4f3e-baca-1e005200feb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_Negyvenegyszer-kaptak-el-egy-ausztral-autost-vezetes-kozbeni-mobilozasert","timestamp":"2025. január. 02. 08:42","title":"Negyvenegyszer kaptak el egy ausztrál autóst vezetés közbeni mobilozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5cff522-c0c5-4afa-b41f-e8a35913789b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper elismerte bűnösségét. ","shortLead":"A rapper elismerte bűnösségét. ","id":"20250102_stormzy-vezetes-eltiltas-rolls-royce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5cff522-c0c5-4afa-b41f-e8a35913789b.jpg","index":0,"item":"bce5879d-cbc9-4cf9-a7d0-6ee96c973547","keywords":null,"link":"/elet/20250102_stormzy-vezetes-eltiltas-rolls-royce","timestamp":"2025. január. 02. 13:41","title":"Mobilozott Stormzy a Rolls-Royce volánjánál, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","shortLead":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","id":"20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344.jpg","index":0,"item":"13588eec-e0ab-43a0-a597-88f0aa51f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","timestamp":"2025. január. 02. 08:25","title":"Íme a magyar tervezésű új kabrió Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03be15db-cd09-47e3-a80d-61f92de7f90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nick Clegg hamarosan végleg elköszön a Metától, a cég globális ügyekért felelős alelnöki pozícióját Joel Kaplan, a volt amerikai elnök, George Bush egyik beosztottja veszi majd át.","shortLead":"Nick Clegg hamarosan végleg elköszön a Metától, a cég globális ügyekért felelős alelnöki pozícióját Joel Kaplan, a volt...","id":"20250103_meta-nick-clegg-tavozas-felmondas-politika-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03be15db-cd09-47e3-a80d-61f92de7f90d.jpg","index":0,"item":"67a85c56-4e6d-47ec-8762-74e97324027a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_meta-nick-clegg-tavozas-felmondas-politika-technologia","timestamp":"2025. január. 03. 11:03","title":"Hét év után otthagyja a Metát az egyik legfontosabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288952cd-5438-4294-8a9a-39283016b604","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Piros lámpa, zöld lámpa – ha rákeres a Google-ben a Squid Game című sorozatra, elindíthatja a sorozat eddigi két évadának első játékát. Vérengzés ugyan nincs, de nem árt gyorsnak lenni.","shortLead":"Piros lámpa, zöld lámpa – ha rákeres a Google-ben a Squid Game című sorozatra, elindíthatja a sorozat eddigi két...","id":"20250102_google-kereso-squid-game-nyerd-meg-az-eleted-minijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/288952cd-5438-4294-8a9a-39283016b604.jpg","index":0,"item":"478b141a-36b8-4bd8-a1cc-9cce0ef890dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_google-kereso-squid-game-nyerd-meg-az-eleted-minijatek","timestamp":"2025. január. 02. 17:03","title":"Írja be a Google-be, hogy Squid Game – ön is kipróbálhatja a sorozat vérfagyasztó játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52f5ca0-1634-4b8f-aefb-801ddbf1a7c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vezérigazgató-helyettesi posztot hoztak létre, aki az űr- és a védelmi fejlesztésekért is felel majd.","shortLead":"Vezérigazgató-helyettesi posztot hoztak létre, aki az űr- és a védelmi fejlesztésekért is felel majd.","id":"20250102_4ig-nyrt-urtechnologia-uripar-Ur-es-Vedelmi-Technologiai-vezerigazgato-helyettes-Sarhegyi-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f5ca0-1634-4b8f-aefb-801ddbf1a7c8.jpg","index":0,"item":"ad86b4b1-1f02-4052-8912-eeda694a10df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_4ig-nyrt-urtechnologia-uripar-Ur-es-Vedelmi-Technologiai-vezerigazgato-helyettes-Sarhegyi-Istvan","timestamp":"2025. január. 02. 10:56","title":"Külön vezére lesz az űrtechnológiának a 4iG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]