[{"available":true,"c_guid":"e903a87f-c551-4fd8-9173-6870e1697d98","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A repülés nagyságrendekkel szennyezőbb és jóval kényelmetlenebb is, mint a vasút. Mégsem igazi alternatíva az utóbbi, amíg nem lesz a jelenleginél olcsóbb és gyorsabb. Kérdés, hogy ez sikerül-e.","shortLead":"A repülés nagyságrendekkel szennyezőbb és jóval kényelmetlenebb is, mint a vasút. Mégsem igazi alternatíva az utóbbi...","id":"20250114_fenntarthato-fejlodes-vasut-repules-kozlekedes-eu-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e903a87f-c551-4fd8-9173-6870e1697d98.jpg","index":0,"item":"9b9c3c24-4752-4dd9-95f4-a28c54fb6270","keywords":null,"link":"/360/20250114_fenntarthato-fejlodes-vasut-repules-kozlekedes-eu-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. január. 14. 16:00","title":"Megoldható lenne átterelni az utasokat a repülésről a vasútra, de ez a kormányok és az EU felelőssége is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen hónap alatt is nagyot nőttek. Az élelmiszerek drágulása egyre jobban gyorsul, többet kellett fizetni a benzinért is, és már a rezsiszámítás módszertana sem nagyon segít lejjebb vinni az inflációt.","shortLead":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen...","id":"20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519.jpg","index":0,"item":"6ed4bc91-eb6a-4983-bee3-6fd565327b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 08:30","title":"Éves csúcsára ugrott decemberben az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi Hazánk.","shortLead":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi...","id":"20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162.jpg","index":0,"item":"6de0792e-8bf0-4e91-bb48-e7b639b37fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 20:01","title":"Bejött a papírforma: a Fidesz jelöltje nyerte a tolnai időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb szlovák delegáció indult Moszkvába, miközben Pozsonyban hatalmas tüntetések zajlanak a kormány oroszbarát politikája ellen. ","shortLead":"Újabb szlovák delegáció indult Moszkvába, miközben Pozsonyban hatalmas tüntetések zajlanak a kormány oroszbarát...","id":"20250113_Szlovakia-Moszkva-tiltas-Lengyelorszag-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"d7c96916-c565-434a-8718-580caa1ab7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Szlovakia-Moszkva-tiltas-Lengyelorszag-repulogep","timestamp":"2025. január. 13. 11:57","title":"Megtiltotta Lengyelország, hogy felettük repüljön Moszkvába a szlovák kormánygép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29fb08-af9c-4283-ad62-960be3d5a0e8","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Egy, a fenntartó által küldött levél szerint büntetendő cselekmény gyanúja merült fel, belső vizsgálatot rendeltek el.","shortLead":"Egy, a fenntartó által küldött levél szerint büntetendő cselekmény gyanúja merült fel, belső vizsgálatot rendeltek el.","id":"20250113_szalezi-szamalk-szakgimnazium-igazgatohelyettes-felfuggesztes-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d29fb08-af9c-4283-ad62-960be3d5a0e8.jpg","index":0,"item":"226e9a6a-3f1d-48d5-9ad4-95c38646761c","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szalezi-szamalk-szakgimnazium-igazgatohelyettes-felfuggesztes-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 12:55","title":"„Gyermekvédelmi rendszert érintő jelzést” követően felfüggesztették egy egyházi fenntartású szakgimnázium igazgatóhelyettesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt szerződést az EU, kihagyva például a modellváltott egyetemek kuratóriumait. Ennek köszönhetően a magyar diákok teljeskörűen részt vehetnek a programban.","shortLead":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt...","id":"20250113_erasmus_discovereu_interrail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5.jpg","index":0,"item":"16c3e0c9-9cc4-4423-8802-99e19118664b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250113_erasmus_discovereu_interrail","timestamp":"2025. január. 13. 15:49","title":"Hiába Erasmus-pénz, használhatják a magyar diákok az ingyenes vonatbérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és cselekménye is rendkívül hasonlít a Vaiana-filmekre.","shortLead":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és...","id":"20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096.jpg","index":0,"item":"986cf25b-2934-4007-a4b3-123f78f17574","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","timestamp":"2025. január. 14. 12:42","title":"Plagizálással vádolja és dollármilliárdokra perli egy animátor a Disney-t a Vaiana-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. Az amerikai felhasználók erre válaszul most tömegesen térnek át egy másik platformra. Mondjuk az is kínai: a letöltési lista élére ugrott a Xiaohongshu.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték...","id":"20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"00cbaed9-a2c7-4080-b2a5-0f5962026f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 14. 17:03","title":"Ez lehet a TikTok helyett: egy új, ingyenes kínai app tört a letöltési lista élére, miután vészesen közeleg a TikTok betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]