[{"available":true,"c_guid":"eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely oxigénnel láthatja el az űrhajósokat, miközben üzemanyagot is termel a rakéták számára. A rendszer könnyen átalakítható, így más anyagok is készíthetők vele.","shortLead":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely...","id":"20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415.jpg","index":0,"item":"822d13fc-46ed-4123-a744-4bb25ece9d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","timestamp":"2025. január. 21. 10:03","title":"Oxigént és üzemanyagot állítottak elő a kínai űrállomáson, megnyílhat az út a holdbázisok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A prémium állampapírok az elkövetkező hetekben, hónapokban kamatforduló előtt állnak: a 17 százalék feletti kamatok csökkennek 4-5 százalékos szintre. Nagyon lényeges az államnak, hogy mi lesz a sorsuk a kiáramló kamatoknak, hogyan döntenek a csökkent kamatú állampapírokról a befektetők. De a megtakarítók számára is lényeges kérdés, hol tudhatják a legjobb helyen a pénzüket.","shortLead":"A prémium állampapírok az elkövetkező hetekben, hónapokban kamatforduló előtt állnak: a 17 százalék feletti kamatok...","id":"20250120_allampapir-ezer-milliard-kamatok-befektetes-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"b21fa567-7cdb-4537-9691-26af64e8169b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_allampapir-ezer-milliard-kamatok-befektetes-bankmonitor","timestamp":"2025. január. 20. 12:44","title":"Állampapír: több mint 1000 milliárd forint sorsa dőlhet el hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12.jpg","index":0,"item":"22e668d6-d8f8-41d3-b658-17c0e577ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. január. 21. 07:59","title":"90-es évek kimaxolva: egy legendás és méregdrága Alfa Romeo 155 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült Államokban, hanem az ízig-vérig amerikai szuperhősős Marvel Snap kártyajáték is elérhetetlenné vált.","shortLead":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült...","id":"20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796.jpg","index":0,"item":"b03dd04a-76af-49ce-a1e6-f3e17ec7f18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","timestamp":"2025. január. 19. 17:12","title":"Váratlan pofon csattant: 10 másik app is elsötétült a TikTok mellett az USA-ban, van köztük olyan is, amin mindenki meglepődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","shortLead":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","id":"20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"15d75024-3f8c-47d3-a845-984736add5a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 20. 15:40","title":"Karácsony megígérte: megszerzi és nyilvánosságra hozza a Mini-Dubajról szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","shortLead":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","id":"20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b.jpg","index":0,"item":"6cfe909e-8844-48ec-a91f-9ea48e9d8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","timestamp":"2025. január. 19. 15:49","title":"A HÉV elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","shortLead":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","id":"20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2.jpg","index":0,"item":"70114b4d-14bc-480c-aacf-2de913abfd15","keywords":null,"link":"/sport/20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"„Most már nem lesz második esély, vége van” – így ment csődbe a magyar edző irányította sikercsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz kötődésű Star Blizzard újabb, magas rangú szereplők elleni adathalászkampányt indított: kormányzati, diplomáciai, védelmi, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó, valamint Ukrajnát segítő szervezetek egyaránt a célkeresztjükben vannak.","shortLead":"Az orosz kötődésű Star Blizzard újabb, magas rangú szereplők elleni adathalászkampányt indított: kormányzati...","id":"20250120_whatsapp-star-blizzard-adathalasz-kampany-tamadas-beszelgetesek-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0.jpg","index":0,"item":"f284aaa9-3cef-48fb-8568-067e5cc1d67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_whatsapp-star-blizzard-adathalasz-kampany-tamadas-beszelgetesek-ellopasa","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"A vírusirtó sem riaszt az újfajta támadásnál, de minden WhatsApp-beszélgetését ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]