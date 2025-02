2024 ősze óta tartotta magát a pletyka, hogy a legutóbbi választáson vereséget szenvedett lengyel szélsőjobboldali párt, a Jog és Igazságosság (PiS) a kormányközeli TV2 Csoport segítségével vásárolhat magának egy kereskedelmi tévécsatornát, a jelenleg a Warner Media kezében lévő TVN-t.

Sőt, december közepén a lengyel Onet hírportál főszerkesztő-helyettese, Andrzej Stankiewicz egyenesen azt mondta: úgy tudja, csaknem végleges, hogy magyar vevőé lesz a TVN.

A csatornára régóta fáj a foga a lengyel jobboldalnak, de mivel pénzük nincs rá, a TV2 segítheti őket a befolyás megszerzésében – írtuk még októberben. A lap szerint a legnézettebb és legbefolyásosabb politikai műsorokat sugárzó, a kormánytól független TVN 500 milliárd forintnak megfelelő összegbe kerülhet. A csatorna előző jobboldali kormánnyal szemben egyértelműen kritikus volt, de nem kezeli kritikátlanul a mostani jobbközép kormányzatot sem.

A 444.hu most a Wyborcza lengyel lapra hivatkozva azt írja: Vida József, a TV2 tulajdonosa nem adott be ajánlatot a január végi határidőig, végül összesen három cég adott be pályázatot.

A vásárlók kedvét a lap szerint eltántoríthatta Donald Tusk miniszterelnök tavalyi bejelentése, miszerint a TVN és a Polsat – a második legnagyobb nézettségű csatorna – felkerül azon cégek listájára, amiket a lengyel állam véd és amiket csak a kormány jóváhagyásával lehet eladni és megvenni – írja a 444, hozzátéve, hogy a jelenlegi lengyel kormány nemzetbiztonsági kockázatként tekint a TV2-re.