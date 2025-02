Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","shortLead":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","id":"20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc.jpg","index":0,"item":"277009ff-2452-475d-ba09-677bd9e0159b","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 10. 09:41","title":"Sztrájkkészültség van az Audi egyik győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald Trump aláírása díszeleg.","shortLead":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald...","id":"20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8.jpg","index":0,"item":"25731f5d-af6d-4efb-b6fc-f60a2c0e96bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","timestamp":"2025. február. 09. 08:34","title":"A Direkt36-os Panyi Szabolcs hosszú posztban reagált, miután Menczer arra utalgatott, hogy amerikai kormánybuktató kiképzésen vett részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó gabonapehely-karikáknak képzeljük.","shortLead":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó...","id":"20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb.jpg","index":0,"item":"73be24a2-7cb2-4f7d-9c09-e3d3a18f5e9b","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","timestamp":"2025. február. 09. 15:45","title":"Egy finom reggeli adta az ötletet a tengeri műanyagfaláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből vásárolják meg. A hulladékgazdálkodó vállalat azonban nem így gondolja.","shortLead":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből...","id":"20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8.jpg","index":0,"item":"0de593e2-b9da-4875-a07f-6b90ea31644a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 08. 19:08","title":"MOHU: Biztos, hogy nem a hulladékkoncesszió bevételeiből veszi meg Rákosrendezőt a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia hozhatja el, de ehhez a tanárokat is tovább kell képezni.","shortLead":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia...","id":"20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16.jpg","index":0,"item":"708534ce-f228-4d0d-8407-70bc4eb68434","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","timestamp":"2025. február. 09. 13:30","title":"Ruanda nekiállt felszámolni az analfabetizmust a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a4bbe7-9513-43fe-9531-d3c598e3639f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell a szerelvény érkezésekor lökdösődni, idejében látni lehet, melyik kocsiban van elég hely. A berlini városi gyorsvasút, az S-Bahn néhány állomásán nemrég kezdődött a többévesre tervezett kísérlet.","shortLead":"Nem kell a szerelvény érkezésekor lökdösődni, idejében látni lehet, melyik kocsiban van elég hely. A berlini városi...","id":"20250210_hvg-berlin-sbahn-utaskabin-telitettsege-lightgate-forgalomszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a4bbe7-9513-43fe-9531-d3c598e3639f.jpg","index":0,"item":"a190bf56-9905-40be-9e0c-9b54c4dbc337","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-berlin-sbahn-utaskabin-telitettsege-lightgate-forgalomszamlalas","timestamp":"2025. február. 10. 12:15","title":"Berlinben már csinálják, Budapesten is imádnák: így mutatják, hova érdemes szállni a városi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt, de sosem költözne Amerikába, Angliába meg végképp nem. Miért nem számított rá, hogy Oscar-díjra jelölik, és miért nem akarta, hogy magyar legyen a filmbeli fiktív építész? Nyomasztotta-e a filmes legenda apa öröksége, vagy épp ellenkezőleg? Mi lett a vége, amikor szülei üvöltöztek egymással a vágószobában? HVG-portré Jancsó Dávid vágóról.","shortLead":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt...","id":"20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad.jpg","index":0,"item":"76d0f687-f697-4772-bc03-716f23e1e466","keywords":null,"link":"/360/20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","timestamp":"2025. február. 09. 19:30","title":"Az Oscar-díjra jelölt Jancsó Dávid A brutalistáról: Tudtam, hogy ott ülök majd a vágószobában, és szenvedek, hogy ez így nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf27323-5d9a-4f32-b239-ca0bce53aecf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Vöröskereszt aggódik az izraeli túszok kiszabadításának körülményei miatt. Szombaton újabb három izraeli férfit engedett szabadon a Hamász, akiket a fogolycsere előtt hosszasan kihallgattak és megalázóan viselkedtek velük.","shortLead":"A Vöröskereszt aggódik az izraeli túszok kiszabadításának körülményei miatt. Szombaton újabb három izraeli férfit...","id":"20250208_A-Voroskereszt-aggodik-az-izraeli-tuszok-kiszabaditasanak-korulmenyi-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cf27323-5d9a-4f32-b239-ca0bce53aecf.jpg","index":0,"item":"7a91ebc3-06d1-4659-bb94-0447b7da58c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_A-Voroskereszt-aggodik-az-izraeli-tuszok-kiszabaditasanak-korulmenyi-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:56","title":"A lesoványodva szabadult Eli csak most tudta meg, hogy családját már 2023. október 7-én lemészárolta a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]