Egy budapesti, VII. kerületi lakásba van bejelentve Szergej Schneider, a Magyarországon is terjeszkedni kívánó Mere-diszkontlánc alapító-tulajdonosa, de a Telex úgy tudja, igazából nem él a lakásban. A cím egy erzsébetvárosi bérház egyik harmadik emeleti lakását jelöli, és ez a cím szerepel a Mere franciaországi cégének alapító dokumentumában is. Egyik forrásuk pedig azt állítja, hogy Szergej Schneider az elmúlt években rendszeresen járt Budapesten, legutóbb januárban és februárban is tárgyalt a helyi vezetőkkel a magyarországi Mere-üzletek megnyitásáról.

Az orosz Mere három üzletlánccal is támadna Magyarországon, de a szokatlan terjeszkedési modell miatt elhasal Nem vállalnának kauciót az üzlethelyiségek bérlésénél, és csak az eladott árut fizetnék ki a beszállítóknak – egyebek mellett ez sem segíti az oroszok áttörését.

Mint írják, Szergej Schneider a rendszerváltás után többféle üzlettel próbálkozott, az Oroszországban Szvetofor néven futó diszkontláncát még a kétezres években alapította Szibériában. Azóta több mint kétezer üzletük van, Schneider személyes vagyona pedig a Forbes becslése szerint 1,4 milliárd dollár, vagyis átszámolva körülbelül 540 milliárd forint. A férfiról ezenkívül nem sok mindent tudni, az orosz sajtó is rejtőzködő milliárdosként ír róla. Ami még ismert, hogy testvére, Andrej Schneider a Mere-cégek egyik résztulajdonosa, a magyarországi cégeikben például 10–20 százalékos tulajdonrésze van. Emellett van egy A. Schneider nevű családtag is, aki bizonyos cégekben szintén társtulajdonos.

A 2023-as dokumentum szerint Szergej Schneider testvére, Andrej egy máltai lakcímet használ. A Mere csehországi, Torgretail CZ néven futó cégének tulajdonosa. A. Schneider, aki a cseh cégjegyzék adatai szerint pedig szintén az erzsébetvárosi ingatlanba van bejelentkezve. Ezt erősíti meg az is, hogy a lengyel cégjegyzék szerint Szergej Schneider a közép-amerikai Kis-Antillákhoz tartozó Grenada állampolgára, de Magyarországon él.

A Telex szerint azon egyszobás, 47 négyzetméteres lakás, ahova feltehetően Schneider be van jelentve, 2012 óta egy moszkvai születésű orosz férfi tulajdonában van. Kiszivárgott orosz adatbázisok szerint egyébként Schneideréknek Moszkvában egy luxuslakása, a város közelében pedig egy nagyobb dácsája van. Szintén kiszivárgott adatok szerint A. Schneider 2019-ben és 2023-ban is biztosan Oroszországban mozgott, és 2024-ben jelentkezett be a moszkvai luxuslakásukba.

Találtak olyan dokumentumokat, amelyek szerint 2022 elején, tehát még az orosz–ukrán háború kitörése előtt bejegyeztettek Magyarországon két olyan céget, amelyekben Szergej Schneider és Andrej Schneider résztulajdonosok voltak. A cégek azóta kényszertörlés alá kerültek, de érdekesség, hogy ezekben a dokumentumokban még mindketten egy, a szibériai Krasznojarszk városában lévő lakcímet jelöltek meg.

A Schneider-testvéreket Ukrajna még 2021 végén tette szankciós listára a Mere ukrajnai terjeszkedése miatt. Nagyon valószínű tehát, hogy a háború kitörése után, a szankciók esetleges következményeinek kikerülése érdekében kezdtek el európai lakcímeket használni.

