[{"available":true,"c_guid":"1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","shortLead":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","id":"20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3.jpg","index":0,"item":"a2bd0d2e-74e9-4928-ad85-cb450e653f51","keywords":null,"link":"/sport/20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","timestamp":"2025. március. 11. 12:37","title":"Százezres stadiont épít a Manchester United az Old Trafford mellé, futurisztikus minivárosnak álmodták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál szerint a miniszterelnök online eligazítást is tartott.","shortLead":"A kormányközeli portál szerint a miniszterelnök online eligazítást is tartott.","id":"20250310_index-orban-reddit-online-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"7992242c-e493-42ae-b960-f048ec74a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_index-orban-reddit-online-hadsereg","timestamp":"2025. március. 10. 10:11","title":"Index: Orbán valóban online sereget épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen torzítanak a daganatos betegségek miatti halálozás statisztikái egy szakértő szerint. 