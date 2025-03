Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57f07b3f-286d-4b9f-8ce6-bc5fb605537b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásbeli kérdést kapott Szijjártó Péter arról, hogy ki kezdte az orosz–ukrán háborút, a miniszter helyettese válaszában kitért a kérdés elől.","shortLead":"Írásbeli kérdést kapott Szijjártó Péter arról, hogy ki kezdte az orosz–ukrán háborút, a miniszter helyettese válaszában...","id":"20250313_A-Kulugyminiszterium-nem-mondja-ki-hogy-Oroszorszag-az-agresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f07b3f-286d-4b9f-8ce6-bc5fb605537b.jpg","index":0,"item":"1e9edf55-f1b5-447d-98a5-83ee98f6203d","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_A-Kulugyminiszterium-nem-mondja-ki-hogy-Oroszorszag-az-agresszor","timestamp":"2025. március. 13. 09:40","title":"A magyar külügy nem mondja ki, hogy Oroszország az agresszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0276241f-18fe-4e5f-b6eb-180a03908965","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Visszavágnak Donald Trump szerdán életbe léptetett alumínium- és acélvámjára.","shortLead":"Visszavágnak Donald Trump szerdán életbe léptetett alumínium- és acélvámjára.","id":"20250312_Kanada-csutortokon-elesiti-vamjait-az-Egyesult-Allamokbol-szarmazo-importra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0276241f-18fe-4e5f-b6eb-180a03908965.jpg","index":0,"item":"33afeab1-deb8-4e11-b06c-1e7b1cd6ed2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Kanada-csutortokon-elesiti-vamjait-az-Egyesult-Allamokbol-szarmazo-importra","timestamp":"2025. március. 12. 21:15","title":"Kanada csütörtökön élesíti vámjait az Egyesült Államokból származó importra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta volna őket.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta...","id":"20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"4ca64b1a-e87f-4305-92d1-2ea75985dd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","timestamp":"2025. március. 13. 05:45","title":"Tovább csúszik a űrben rekedt asztronauták hazatérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt munkáltatójára nem mondhat negatív dolgokat. A bíró a cégnek adott igazat.","shortLead":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt...","id":"20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce.jpg","index":0,"item":"17be7aac-776a-43f6-adb2-285a6a70117b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","timestamp":"2025. március. 13. 10:03","title":"Betiltatta a Meta a volt alkalmazottja könyvét, amely a Facebook viselt dolgairól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az energiafizetésekkel kapcsolatos szankciók alól eddig mentességet élvező bankokat is utolérte a végzet, de ezt hivatalosan be se jelentette az amerikai kormányzat.","shortLead":"Az energiafizetésekkel kapcsolatos szankciók alól eddig mentességet élvező bankokat is utolérte a végzet, de ezt...","id":"20250314_Trump-Oroszorszag-szankciok-beketargyalas-energia-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d14057bf-b7d7-4cfd-8e36-d03bec2497b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Trump-Oroszorszag-szankciok-beketargyalas-energia-dollar","timestamp":"2025. március. 14. 10:03","title":"Trump titokban tovább szigorította az Oroszország elleni szankciókat a béketárgyalások közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül a felhasználók adatait is ellophatták a hackerek.","shortLead":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül...","id":"20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"2c4723ec-9ec9-4fed-80d2-f8dcc0686e8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","timestamp":"2025. március. 14. 08:03","title":"Ha ön is megnyitotta ezt a weboldalt, akkor most bajban lehet: 1 millió ember számítógépe fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2e5360-3613-46ca-9bbe-e9a64806fde5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoportnak köszönhetően mostantól már csak a második legtöbb holddal rendelkező bolygó a Jupiter, a Szaturnusznál ugyanis sokkal több van, mint eddig ismert volt.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoportnak köszönhetően mostantól már csak a második legtöbb holddal rendelkező bolygó a Jupiter...","id":"20250313_szaturnusz-hold-csillagaszat-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df2e5360-3613-46ca-9bbe-e9a64806fde5.jpg","index":0,"item":"eaa8268b-9c7c-4465-b947-015dc59ff7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_szaturnusz-hold-csillagaszat-felfedezes","timestamp":"2025. március. 13. 18:03","title":"Találtak 128 új holdat a Szaturnusz körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz tartozott.","shortLead":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz...","id":"20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4.jpg","index":0,"item":"1447924e-aa28-4c4a-8315-1f8a00802dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","timestamp":"2025. március. 14. 12:27","title":"Az NGM alá került a frissen alapított állami légügyi tanácsadó cég, de Pintér is kapott egy finom falatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]