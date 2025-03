Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen közölte: az EU megvédi az érdekeit, de nyitott a tárgyalásokra.","shortLead":"Ursula von der Leyen közölte: az EU megvédi az érdekeit, de nyitott a tárgyalásokra.","id":"20250313_eu-vamhaboru-usa-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a.jpg","index":0,"item":"19c44620-8f1e-44cc-b1a9-59e7746afb0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_eu-vamhaboru-usa-targyalas","timestamp":"2025. március. 13. 18:53","title":"Az EU tárgyalna az Egyesült Államokkal a vámháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és a rászorulóknak juttassák a lejárat közeli élelmiszereket. A központra eddig több mint 8 milliárd forintot költött az állam, és idénre további bő 2 milliárdot szánnak rá, jóllehet a rábízott tevékenységet egyelőre nem látszik űzni, csak, mivel beszél róla és adományt is gyűjt, legfeljebb hobbi szinten. Eközben az általa kiírt közbeszerzéseken kormányhoz egészen közel álló szereplők is tarolnak.","shortLead":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és...","id":"20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760.jpg","index":0,"item":"985412ba-6953-4eff-8fb4-11de859d05f7","keywords":null,"link":"/360/20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","timestamp":"2025. március. 14. 17:00","title":"10 milliárd felett az állami élelmiszermentés költségei, érdemi eredmény nincs, de Tiborcznak már jutott falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637","c_author":"Rácz Krisztina","category":"360","description":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi Egyetem oktatója a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tüntetéseiről.","shortLead":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi...","id":"20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637.jpg","index":0,"item":"a5fca1e1-fbaf-4ebd-9c00-db3dfaf4003d","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","timestamp":"2025. március. 14. 08:00","title":"Rácz Krisztina: Szerbiában fölébredt a telefonjából föl se néző, apolitikusnak hitt, emigrációra készülő generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","shortLead":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","id":"20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc.jpg","index":0,"item":"5e9ad95f-5832-4ae3-ad28-adf16ec4266e","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","timestamp":"2025. március. 14. 12:35","title":"60 évvel ezelőtt robbantották fel a Nemzeti Színházat, sosem látott filmfelvétel került elő a pusztításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1091eb49-a257-4069-9d61-bef71e6eaba6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy az egyik vezető amerikai magazinnak fogalmazott: „Natasha meghalt. Elment. Értik?”","shortLead":"Ahogy az egyik vezető amerikai magazinnak fogalmazott: „Natasha meghalt. Elment. Értik?”","id":"20250313_Scarlett-Johansson-marvel-moziverzum-fekete-ozvegy-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1091eb49-a257-4069-9d61-bef71e6eaba6.jpg","index":0,"item":"df7c95e0-758e-4b46-b346-16648410c229","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Scarlett-Johansson-marvel-moziverzum-fekete-ozvegy-visszateres","timestamp":"2025. március. 13. 15:14","title":"Scarlett Johansson a Marvel moziverzumba visszatéréséről: „Engedjék el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be52502a-d1db-4ff9-9ab2-ee25e3ec56eb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Hazai pályán gála egy világoskék-fehér csapat ellen, Beckham-szobor és még Rashford is Manchesterben marad 2030-ig. ","shortLead":"Hazai pályán gála egy világoskék-fehér csapat ellen, Beckham-szobor és még Rashford is Manchesterben marad 2030-ig. ","id":"20250315_manchester-united-uj-stadion-kepek-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be52502a-d1db-4ff9-9ab2-ee25e3ec56eb.jpg","index":0,"item":"9b5b8cd4-b077-41af-9d06-8b02699311cf","keywords":null,"link":"/sport/20250315_manchester-united-uj-stadion-kepek-latvanyterv","timestamp":"2025. március. 15. 07:40","title":"Szürreális mesevilágba vezet minket a Manchester United cirkuszi sátorra hasonlító új stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan” gyorsulásának a jelei – mutat rá egy friss kutatás. ","shortLead":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan”...","id":"20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8.jpg","index":0,"item":"4fc8e55d-798c-4ec9-a234-e8c87ba0d203","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","timestamp":"2025. március. 13. 15:03","title":"Meglepő dolog derült ki az óceánok elmúlt években tapasztalt rekordhőmérsékletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","shortLead":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","id":"20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e.jpg","index":0,"item":"914a6c48-7625-4266-98ee-bd8b0923dcd3","keywords":null,"link":"/sport/20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","timestamp":"2025. március. 14. 16:43","title":"Az Atlético Madrid továbbra is tajtékzik a BL-kiesés miatt, most az UEFA-nak címzett kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]