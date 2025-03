Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi tartana kívánatos szintnek.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi...","id":"20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"235665fc-020d-4442-968d-53947771370f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","timestamp":"2025. március. 21. 08:56","title":"Nagy Márton üzent a bankoknak, ekkora díjcsökkentést vár el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","shortLead":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","id":"20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb.jpg","index":0,"item":"709dcfb2-9044-4d26-b5e1-464f3c648847","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","timestamp":"2025. március. 21. 06:41","title":"Olcsóbb változatban támad az Év Autója győztes új Renault 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban fog szavazni az Országgyűlés. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban...","id":"20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7.jpg","index":0,"item":"e7e4afd0-fb83-46ea-90e7-94c591f9eb79","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","timestamp":"2025. március. 19. 22:55","title":"Orbán Viktor: Senkit nem fognak letartóztatni a Pride-on, de a bírságot be kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd0ed18-62c7-4351-9ac4-3c6ff130eaf3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elkövetők nagyon hamar lebuktak, a rendőrök a pénzt az egyik rabló melltartójában találták meg.","shortLead":"Az elkövetők nagyon hamar lebuktak, a rendőrök a pénzt az egyik rabló melltartójában találták meg.","id":"20250320_rablas-cegled-vonat-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd0ed18-62c7-4351-9ac4-3c6ff130eaf3.jpg","index":0,"item":"c6c90166-bf65-408e-ac20-f6818b5b2b91","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_rablas-cegled-vonat-fizetes","timestamp":"2025. március. 20. 20:09","title":"Kiraboltak egy nőt Cegléden, aki a vonaton számolta meg a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bafd72a-90d4-4e5a-8f98-4331fe084e0a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban zene szólt az élő műsor helyett.","shortLead":"A Kossuth rádióban zene szólt az élő műsor helyett.","id":"20250321_mtva-kozmedia-tuzeset-szekhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bafd72a-90d4-4e5a-8f98-4331fe084e0a.jpg","index":0,"item":"461a5336-05e9-4b94-9819-42a4ae9f81ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_mtva-kozmedia-tuzeset-szekhaz","timestamp":"2025. március. 21. 12:28","title":"Tűz volt a közmédia székházában, két híradó is elmaradt az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat, hogy távolítsanak el minden utalást az mRNS-vakcinatechnológiára a kutatástámogatási pályázataikból.","shortLead":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat...","id":"20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"57238f2e-0952-400d-8861-ca13f59b212b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","timestamp":"2025. március. 20. 11:31","title":"Az USA-ban még az mRNS kifejezést is elkezdik kitörölni a kutatási pályázatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f35fa0-4866-424c-8ec4-259e574bf489","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapestre is vele jön a zenekar.","shortLead":"Budapestre is vele jön a zenekar.","id":"20250321_O-lett-a-Guns-N-Roses-uj-dobosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68f35fa0-4866-424c-8ec4-259e574bf489.jpg","index":0,"item":"89970895-8d20-4c84-82c8-a06d8d34b04f","keywords":null,"link":"/kultura/20250321_O-lett-a-Guns-N-Roses-uj-dobosa","timestamp":"2025. március. 21. 12:13","title":"Megvan a Guns N’ Roses új dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros jelzésére.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros...","id":"20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9.jpg","index":0,"item":"1dba4fc4-4488-4ea7-b7f8-914ddec0e347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"A rolleresek és a gyalogosok haladnak át leginkább a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]