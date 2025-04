Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai magyar társadalomban megöregedni, idősnek lenni. Sokan már a negyvenes éveikben kénytelenek súlyos csomagot cipelni. Mit mond a telefonos segítő annak, aki öngyilkosságra készül? Mikor váltak bűnbakká az idősek? Mit jelent valójában a sikeres öregedés?","shortLead":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai...","id":"20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"ed5b6ab6-8f71-4308-8138-acadb816a23b","keywords":null,"link":"/360/20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","timestamp":"2025. április. 05. 20:00","title":"Volt már olyan, aki a hídról hívott minket, hogy ugrani fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","shortLead":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","id":"20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be.jpg","index":0,"item":"6650e458-856a-4a61-8156-aac8bab5d6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","timestamp":"2025. április. 07. 08:05","title":"Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert rendelt Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben, ahol a termékeket előállítják, hogyan és milyen módon tudják növelni a hatékonyságot, gyűjteni az adatokat vagy épp csökkenteni a károsanyag-kibocsájtást. Legújabb podcastunkban a jelenből pillantunk a jövő felé meghívott szakértőnkkel, akivel a legújabb agrártechnológiai megoldásokról is beszélgetünk.","shortLead":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben...","id":"20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170.jpg","index":0,"item":"4b4cc7a7-073a-4d0e-ad63-58a692939a8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","timestamp":"2025. április. 06. 11:30","title":"Mi történik a mezőgazdasággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"ea6bf7a7-1c16-439a-845b-c48a234001e2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d584e8b0-c068-4341-bb8b-810b1feb6b94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új időszámítás közelít a számítástechnikában, hívja fel figyelmet friss elemzésében a Deloitte. A tanácsadó cég szerint a kvantumszámítógépek segíthetnek megoldani a hagyományos számítógépekkel megoldhatatlan matematikai műveleteket is, ezzel azonban számos titkosítási módszert is elavulttá fognak tenni. A kvantumátállás pontos időpontja ma még nem ismert, de a felkészülést nem lehet az utolsó pillanatra halogatni.","shortLead":"Új időszámítás közelít a számítástechnikában, hívja fel figyelmet friss elemzésében a Deloitte. A tanácsadó cég szerint...","id":"20250405_kvantumkorszak-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d584e8b0-c068-4341-bb8b-810b1feb6b94.jpg","index":0,"item":"6fa0384f-b623-479d-aba7-635d2df485b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_kvantumkorszak-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. április. 05. 14:03","title":"Sosem látott lehetőségek kapujában állunk – hasonló veszélyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató óta pedig kapja az ívet a kritikusoktól és a közönségtől egyaránt. Miért válthatott ki ekkora indulatokat egy tündérmese, és mi köze lehet Donald Trumpnak vagy az izraeli-palesztin konfliktusnak egy családi film fogadtatásához?","shortLead":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató...","id":"20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc.jpg","index":0,"item":"ffbff3c2-b5c8-4f19-8ab8-3cddf4e9bf37","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 17:00","title":"Az új Hófehérkével a Disney már a bemutató előtt lábon lőtte magát, de azóta sem sikerült senkit meggyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot. A közeljövőben minden cégnek érdemes átgondolnia eddigi autópolitikáját – véli Pesti Tímea, a cégautóflotta-kezelő Ayvens Magyarország vezérigazgatója.","shortLead":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot...","id":"20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6.jpg","index":0,"item":"e5cd4be1-7e5e-4947-b623-9e78ee8cca71","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 06. 10:30","title":"A cégek ugranak mindenre, ami ingyen van vagy olcsó – okoznak-e földrengést a céges flottapiacon a kínai autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","shortLead":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","id":"20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"dfb8fcb3-cf42-4f69-a112-e164f30d25ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. április. 06. 10:21","title":"Lázár János öt pontban foglalta össze, hogy ki számít normálisnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc0a8-256e-4a2b-aedb-2e9d310e2c69","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Íme néhány prezentációhelyzet, amelyben az előadó saját pillanatnyi tevékenységét vagy hiányosságát kommentálja a hallgatóságának, amivel egyáltalán nem segít magán, inkább totális gyakorlatlanságát jelzi. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"Íme néhány prezentációhelyzet, amelyben az előadó saját pillanatnyi tevékenységét vagy hiányosságát kommentálja...","id":"20250406_Mondatok-amiket-semmikepp-ne-mondjunk-egy-prezentacion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/236cc0a8-256e-4a2b-aedb-2e9d310e2c69.jpg","index":0,"item":"45f9e35b-c662-44d7-926c-87143b7a3452","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250406_Mondatok-amiket-semmikepp-ne-mondjunk-egy-prezentacion","timestamp":"2025. április. 06. 19:15","title":"Mondatok, amiket semmiképp ne mondjunk egy prezentáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]