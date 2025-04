Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken keresztül internetezhetnek majd az ügyfelek.","shortLead":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken...","id":"20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07.jpg","index":0,"item":"a9997031-155c-4c0f-8f40-33696e1d5f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","timestamp":"2025. április. 05. 20:03","title":"Éles verseny: útnak indítja az Amazon az 3200 darabos műholdflotta első szatellitjeit, internetezni lehet majd rajtuk keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e612178c-eb23-4eab-bb44-a6498f648129","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Újabb katasztrófának néz ki, ami felé a Fyre Festival 2 tart – az igazi csoda az, hogy idáig egyáltalán eljutottak, hiszen az első fesztivál akkora bukás lett, hogy a főszervező négy évre börtönbe ment.","shortLead":"Újabb katasztrófának néz ki, ami felé a Fyre Festival 2 tart – az igazi csoda az, hogy idáig egyáltalán eljutottak...","id":"20250405_Fyre-Festival-2-osszeomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e612178c-eb23-4eab-bb44-a6498f648129.jpg","index":0,"item":"a1c0214d-759f-410d-bd58-50d706e2177d","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Fyre-Festival-2-osszeomlas","timestamp":"2025. április. 05. 15:49","title":"Az egyszer már totális bukásba fulladt Fyre Festival második kiadása is öles léptekkel tart az összeomlás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben, ahol a termékeket előállítják, hogyan és milyen módon tudják növelni a hatékonyságot, gyűjteni az adatokat vagy épp csökkenteni a károsanyag-kibocsájtást. Legújabb podcastunkban a jelenből pillantunk a jövő felé meghívott szakértőnkkel, akivel a legújabb agrártechnológiai megoldásokról is beszélgetünk.","shortLead":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben...","id":"20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170.jpg","index":0,"item":"4b4cc7a7-073a-4d0e-ad63-58a692939a8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","timestamp":"2025. április. 06. 11:30","title":"Mi történik a mezőgazdasággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"ea6bf7a7-1c16-439a-845b-c48a234001e2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány nap alatt mintegy tíz százalékkal csökkent az olaj világpiaci ára.","shortLead":"Néhány nap alatt mintegy tíz százalékkal csökkent az olaj világpiaci ára.","id":"20250407_Csokkennek-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"4bd1192a-613e-486d-9d62-b99270a0e51e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Csokkennek-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. április. 07. 09:34","title":"Jön az újabb árcsökkenés a benzinkutakon, és várhatóan még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé ütötték szíven őket.","shortLead":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"ffe7aa5c-6ae4-4095-b356-8bc6f9b16ce4","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:59","title":"Németországban az autógyártóknak fájt a legkevésbé a hétfő, ők „csak” 2-4 százalékot zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","id":"20250407_keked-melczer-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc.jpg","index":0,"item":"696b593d-05c3-4f26-a6b9-7f72cddaa831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_keked-melczer-kastely","timestamp":"2025. április. 07. 08:51","title":"Egy éve hirdetik, de senkinek sem kell a kékedi Melczer-kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének kedves dolgokat mondjon.","shortLead":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének...","id":"20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"9bf01ed4-302f-433d-bb1e-3551d43270a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 20:05","title":"Elon Musk váratlanul azzal állt elő, hogy ő nulla százalékos vámot szeretne Európa és Amerika között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0eb92b-d65a-47d2-9c89-3c85fb02f4a2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy mosolygós szakállas fickó a személyzettel körülvéve.","shortLead":"Egy mosolygós szakállas fickó a személyzettel körülvéve.","id":"20250405_Keanu-Reeves-bukkant-fel-egy-budapesti-mexikoi-etteremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef0eb92b-d65a-47d2-9c89-3c85fb02f4a2.jpg","index":0,"item":"34038026-6d59-4ef2-96ed-0b8c6243eb10","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Keanu-Reeves-bukkant-fel-egy-budapesti-mexikoi-etteremben","timestamp":"2025. április. 05. 18:51","title":"Keanu Reeves bukkant fel egy budapesti mexikói étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]