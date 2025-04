Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leköpték őket, az egyik férfinak eltörték a szemüvegét és a telefonját, aztán előkerült egy vascső is.","shortLead":"Leköpték őket, az egyik férfinak eltörték a szemüvegét és a telefonját, aztán előkerült egy vascső is.","id":"20250408_Ket-roman-ferfi-zsidosaguk-miatt-bantalmazott-osztrak-allampolgarokat-az-M3-as-autopalyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"1fc66743-f2ea-4c1f-933b-b4b30c1a94fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Ket-roman-ferfi-zsidosaguk-miatt-bantalmazott-osztrak-allampolgarokat-az-M3-as-autopalyan","timestamp":"2025. április. 08. 11:10","title":"Zsidóságuk miatt bántalmaztak két embert az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak kell eltüntetnie.","shortLead":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak...","id":"20250407_mav-szemet-rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4.jpg","index":0,"item":"ab8a65ae-7166-495e-9cee-db23f0e5d262","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_mav-szemet-rakosrendezo","timestamp":"2025. április. 07. 21:13","title":"A MÁV elkezdte elvinni a szemetét Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","shortLead":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","id":"20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"c9e8108a-0dae-42f8-b908-c69feb52316e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","timestamp":"2025. április. 09. 10:22","title":"Most megéri várni a tankolással, komoly áresés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe31dc8-e5dd-4909-b17f-89ea5f1811aa","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Március 7. óta látja el Robert Palladino az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivői tisztségét. Vagyis nem teljes jogú nagykövet, hanem olyan diplomata, aki a nagykövet érkezéséig viszi a boltot, és képviseli az Egyesült Államokat Magyarországon. Kinevezése óta szinte minden fontosabb magyar kormánytaggal találkozott már, végiglátogatta a szövetséges országok nagyköveteit, de 31 napot kellett várni arra, hogy felszólaljon sajtónyilvános eseményen. ","shortLead":"Március 7. óta látja el Robert Palladino az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes...","id":"20250408_Palladino-cikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fe31dc8-e5dd-4909-b17f-89ea5f1811aa.jpg","index":0,"item":"4cb0ed39-45f8-46cd-b477-d0ab1d1d5ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Palladino-cikk","timestamp":"2025. április. 08. 20:54","title":"Az amerikai ügyvivő szerint nem lesz több aktivizmus, de az orosz energia miatt odaszúrt a magyar kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","shortLead":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","id":"20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443.jpg","index":0,"item":"5133dc69-0d6e-4565-a4cb-fe21d96ebe57","keywords":null,"link":"/elet/20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","timestamp":"2025. április. 09. 09:40","title":"Trump elnöksége „kész katasztrófa” a művészeteknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7edf98a-7f43-4163-b8b7-d027dd209b3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A testület ugyanakkor azt is kimondta, hogy a háborús törvényre hivatkozva deportált külföldi állampolgárokat megilleti a tisztességes eljárás.","shortLead":"A testület ugyanakkor azt is kimondta, hogy a háborús törvényre hivatkozva deportált külföldi állampolgárokat megilleti...","id":"20250408_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7edf98a-7f43-4163-b8b7-d027dd209b3d.jpg","index":0,"item":"b4abfcdb-1a11-44ef-99a7-75df660546f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 08. 05:30","title":"Folytathatja a kitoloncolásait Trump a legfelsőbb bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felborult egy gépkocsi. ","shortLead":"Felborult egy gépkocsi. ","id":"20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b.jpg","index":0,"item":"24901b86-13c6-4110-9cde-dda4bafaf167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","timestamp":"2025. április. 09. 08:37","title":"Nyolc kilométeres a sor az M0-son Dunaharasztinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort válasszon.","shortLead":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort...","id":"20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"00e7fff3-19df-419a-9d8f-46784b32c5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. április. 08. 14:14","title":"Nem sikerült rektort választani a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]