Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8.jpg","index":0,"item":"40e95d0d-8373-4ebc-9323-0e8cc987ccde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","timestamp":"2025. április. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Furcsa gazdasági mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3699e40c-2533-4db8-8f02-84087f3ced76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több illetékes sem válaszolt arra, hogy mi lesz a projekt sorsa.","shortLead":"Több illetékes sem válaszolt arra, hogy mi lesz a projekt sorsa.","id":"20250411_112-millio-forintot-koltottek-egy-lombkoronasetanyra-aminek-nyoma-sincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3699e40c-2533-4db8-8f02-84087f3ced76.jpg","index":0,"item":"ccc91800-c032-44a7-a619-a80497da2b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_112-millio-forintot-koltottek-egy-lombkoronasetanyra-aminek-nyoma-sincs","timestamp":"2025. április. 11. 06:48","title":"Misztikus erdő: 112 millió forintot költöttek egy lombkoronasétányra, aminek nyoma sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az akkumulátorstratégiában nincs országos terv a vízfogyasztásra, de azt sem tudni több üzem esetében, hogy mennyi vízre van szükségük.","shortLead":"Az akkumulátorstratégiában nincs országos terv a vízfogyasztásra, de azt sem tudni több üzem esetében, hogy mennyi...","id":"20250411_felmillios-varos-akkugyar-vizfogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"1b860fd5-cf0c-442b-b53d-eb2162e87348","keywords":null,"link":"/zhvg/20250411_felmillios-varos-akkugyar-vizfogyasztas","timestamp":"2025. április. 11. 16:34","title":"Egy félmilliós városéval vetekszik a hazai akkugyárak vízfogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők az abortusz mellett döntenek, ha kiderül, hogy kislánnyal várandósak.","shortLead":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők...","id":"20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207.jpg","index":0,"item":"4ca3bf0b-0f54-4488-8e57-93097a5bd215","keywords":null,"link":"/elet/20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","timestamp":"2025. április. 11. 19:31","title":"Több száz abortuszklinika működési engedélyét vonták vissza Indiában a leánymagzat-gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","shortLead":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","id":"20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36.jpg","index":0,"item":"9770765d-946d-4820-a1d5-b8f6662d2e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","timestamp":"2025. április. 11. 12:24","title":"Italfutárként és taxisként is használta volna a rendőröket, börtönbe is kerülhet egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","shortLead":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","id":"20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c.jpg","index":0,"item":"77e539a6-71b7-4945-a1d9-4c874a91bc97","keywords":null,"link":"/360/20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","timestamp":"2025. április. 10. 16:00","title":"Mennyire ősállat és mennyire utánzat a most feltámasztott óriásfarkas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79a9afc-ae3d-4593-8234-f4e7c438e16f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Turbó fokozatba kapcsolhatnak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések az Európai Unióban. A tisztviselők óriási MI-gyárakat hoznának létre, amely az egészségügytől a tudományig sorra hozná az innovációkat a világnak. ","shortLead":"Turbó fokozatba kapcsolhatnak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések az Európai Unióban...","id":"20250410_mesterseges-intelligencia-europai-unio-fejlesztes-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79a9afc-ae3d-4593-8234-f4e7c438e16f.jpg","index":0,"item":"6ce01b82-b38f-4681-9c46-1354cd34dff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_mesterseges-intelligencia-europai-unio-fejlesztes-szuperszamitogep","timestamp":"2025. április. 10. 14:03","title":"8120 milliárdot költene az Európai Unió a mesterséges intelligenciára, a cél az amerikai szint elérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]