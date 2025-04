Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult a az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult...","id":"20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"20577de0-3851-4398-91d0-0e34dad40306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","timestamp":"2025. április. 30. 08:59","title":"Többet exportáltunk és importáltunk márciusban, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","shortLead":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","id":"20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e.jpg","index":0,"item":"ff5d4b93-8ab0-4e15-b522-ce315dfbba42","keywords":null,"link":"/elet/20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","timestamp":"2025. április. 29. 20:39","title":"27 évet kapott egy ukrán származású férfi, aki az oroszok szerint mérgezett alkohollal akart pilótákat ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c0d317-276d-4053-86fc-cc8584a2ab45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak véletlenül sikerült igazolniuk kollégájuk, Ronald Breslow 1958-ban leírt elméletét a B1-vitaminról.","shortLead":"Amerikai kutatóknak véletlenül sikerült igazolniuk kollégájuk, Ronald Breslow 1958-ban leírt elméletét a B1-vitaminról.","id":"20250429_b1-vitamin-anyagcsere-karben-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c0d317-276d-4053-86fc-cc8584a2ab45.jpg","index":0,"item":"f003da6a-195f-454f-a334-8d11a204a00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_b1-vitamin-anyagcsere-karben-viz","timestamp":"2025. április. 29. 18:03","title":"67 év után sikerült bebizonyítani, mire lehet képes a szervezetben a B1-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcee9526-bc4d-472d-95f1-9ca3534fb4c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elzárták a nyilvánosság elől a turisztikai célpontok több mint felét.","shortLead":"Elzárták a nyilvánosság elől a turisztikai célpontok több mint felét.","id":"20250429_A-kasmiri-terrortamadas-utan-biztonsagi-intezkedeseket-vezettek-be-az-India-altal-orzott-regioban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcee9526-bc4d-472d-95f1-9ca3534fb4c0.jpg","index":0,"item":"d39ac70f-028c-44fa-953e-0da041ce6cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_A-kasmiri-terrortamadas-utan-biztonsagi-intezkedeseket-vezettek-be-az-India-altal-orzott-regioban","timestamp":"2025. április. 29. 11:49","title":"A terrortámadás után biztonsági intézkedéseket vezettek be Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f42ca2-feec-4f10-a296-7aa12ca99a3b","c_author":"Balizs Benedek","category":"360","description":"A sport fizikálisan és mentálisan is felszabadít. Az életkor nem lehet kifogás, soha nem késő belevágni. Czine Szilvia személyi és sportrehabilitációs trénerrel, háromszoros fitnesz világbajnokkal és Szilágyi Mónika medicalfitnesz-szakértővel többek között arról beszélgettünk, miért és hogyan érdemes 50 éves kor felett mozogni – akár sportmúlt nélkül is –, mi a teendő, ha egészségügyi panaszunk van, illetve mire fontos figyelni a táplálkozás és a pihenés terén.","shortLead":"A sport fizikálisan és mentálisan is felszabadít. Az életkor nem lehet kifogás, soha nem késő belevágni. Czine Szilvia...","id":"20250429_50-ev-feletti-sport-mozgas-izomepites-konditerem-medical-fitnesz-szakerto-szilagyi-monika-czine-szilvia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f42ca2-feec-4f10-a296-7aa12ca99a3b.jpg","index":0,"item":"720b6654-7c5d-4e1c-9177-527ab97d1a42","keywords":null,"link":"/360/20250429_50-ev-feletti-sport-mozgas-izomepites-konditerem-medical-fitnesz-szakerto-szilagyi-monika-czine-szilvia","timestamp":"2025. április. 29. 14:00","title":"50 felett is lehet olyan kondija, mint egy 20 évesnek – így érdemes belevágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes házelnök javaslatára, kormánypárti szavazatokkal döntött az Országgyűlés a márciusban füstgyertyás akcióval az ülésteremben tiltakozó ellenzékiek megbüntetéséről. A rekordösszegű büntetés mellé újdonságként ezúttal kitiltás is jár.","shortLead":"A fideszes házelnök javaslatára, kormánypárti szavazatokkal döntött az Országgyűlés a márciusban füstgyertyás akcióval...","id":"20250428_Megszavaztak-82-milliora-buntetik-a-fustgyertyazo-ellenzekieket-es-meg-ki-is-tiltjak-oket-a-Parlamentbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"2ebf63e3-8cce-44ff-b60f-867144162e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Megszavaztak-82-milliora-buntetik-a-fustgyertyazo-ellenzekieket-es-meg-ki-is-tiltjak-oket-a-Parlamentbol-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 14:30","title":"Megszavazták: 82 millióra büntetik a füstgyertyázó ellenzékieket, és még ki is tiltják őket a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerintük ezzel pénzt spórolnak az önkormányzatok, a javaslat ellenzői szerint azonban rossz fogakkal fizetnek majd ezért az emberek.","shortLead":"Szerintük ezzel pénzt spórolnak az önkormányzatok, a javaslat ellenzői szerint azonban rossz fogakkal fizetnek majd...","id":"20250429_florida-fluorid-ivoviz-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"57241c2d-4752-4cfd-9416-2c81700e07ec","keywords":null,"link":"/elet/20250429_florida-fluorid-ivoviz-betiltas","timestamp":"2025. április. 29. 21:15","title":"Utah után Florida is betiltotta, hogy fluoridot tegyenek az ivóvízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök, Robert Ficóval és Peter Pellegrinivel találkozik. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök, Robert Ficóval és Peter Pellegrinivel találkozik. ","id":"20250428_orban-pozsony-bosi-vizeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"8158907d-e7b4-429f-938f-845fa7fd0ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-pozsony-bosi-vizeromu","timestamp":"2025. április. 28. 13:59","title":"Orbán Pozsonyba látogatott, a szlovák sajtó szerint áttörés jöhet a bősi vízerőmű ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]