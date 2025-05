Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavalyhoz képest feleannyi idő alatt kelnek el a fővárosi panellakások. A korszerű, iskolához, csomóponthoz, munkahelyekhez közeli ingatlanokra sokkal gyorsabban találnak vevőt, mint a többire.","shortLead":"Tavalyhoz képest feleannyi idő alatt kelnek el a fővárosi panellakások. A korszerű, iskolához, csomóponthoz...","id":"20250507_ingatlan-panellakasok-gyorsan-elkelnek-duna-house-lakaspiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"86ff6664-a682-4060-b50f-e87e587d0f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_ingatlan-panellakasok-gyorsan-elkelnek-duna-house-lakaspiac","timestamp":"2025. május. 07. 13:23","title":"Egyre gyorsabban kapkodják el a budapesti paneleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nemzetbiztonsági vezetőket is meglepte a védelmi miniszter.","shortLead":"A nemzetbiztonsági vezetőket is meglepte a védelmi miniszter.","id":"20250506_pete-hegseth-ukrajna-segelyszallitmanyok-fejetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"6a7cc747-d9b6-4912-859d-eca61f9728c2","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_pete-hegseth-ukrajna-segelyszallitmanyok-fejetlenseg","timestamp":"2025. május. 06. 18:55","title":"Pete Hegseth a saját szakállára állította le az Ukrajnának szánt katonai segélyszállítmányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója, hogy tárgyalásokat folytat az Apple vezetésével arról, hogy Gemini mesterséges intelligencia kerüljön az iPhone-okban.","shortLead":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója...","id":"20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86.jpg","index":0,"item":"61403fe6-c6d4-4c1b-af9f-c788aa2abce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 07. 15:03","title":"Eskü alatt vallották: mesterségesen bebetonozhatják az iPhone-okba a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","shortLead":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","id":"20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"38fd2aa9-9883-4979-b308-78f38f9fbbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","timestamp":"2025. május. 07. 13:16","title":"„Én ezt bevállalom” – mondta Hadházy, miután a rendőrség feljelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31697a95-379d-4e71-a493-87929b5d2bfb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Singer legújabb 911-es Porschéja és pörgős szívó benzinmotort vonultat fel.","shortLead":"A Singer legújabb 911-es Porschéja és pörgős szívó benzinmotort vonultat fel.","id":"20250507_a-80-as-evekbe-repit-vissza-ez-az-izgalmas-uj-retro-porsche-911-singer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31697a95-379d-4e71-a493-87929b5d2bfb.jpg","index":0,"item":"0940bae6-d460-4098-aafe-3a58a8f3a3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_a-80-as-evekbe-repit-vissza-ez-az-izgalmas-uj-retro-porsche-911-singer","timestamp":"2025. május. 07. 06:41","title":"A 80-as évekbe repít vissza ez az izgalmas új retró Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb haszonélvezője. Netanjahu terveiből látszik, hogy a szélsőséges politika immár a fő áramlat része Izraelben. Trump le tudja győzni a jemeni huszikat, ha Amerika kitart, de az iráni segédcsapat továbbra is fenyegetést jelent. Ha a „Merzcron”, azaz a francia–német kettős kudarcot vall, Európa is kudarcot vall. Témák és vélemények.","shortLead":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb...","id":"20250508_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"57dea3a5-6542-4228-a676-5ddae0cddbfb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 08. 10:30","title":"Brit katonai szakértő: Ez már nem blöff, Putyin egyetlen lehetősége az atomháború, a NATO-nak a legrosszabbra kell készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszél: szakítanak a békementalitással és készülnek a háború felé vezető út nulladik fázisára. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez az ügy „egy lepkefing”, nevetséges ezzel foglalkozni, mondta a kormányinfón. Úgy véli, az áram és a gáz ára két-két és félszeresére emelkedne, ha megvalósulnának az Európai Bizottság tervei, ezért Magyarország mindent meg fog tenni, hogy ezt megakadályozza, ehhez szövetségeseket keres az unióban. A miniszter szerint nálunk nem fordulhat elő, ami Romániában, így Magyar Péter is elindulhat a választáson. A drogériákban is bevezetik az árrésstopot.","shortLead":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint...","id":"20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"5c611c48-a941-41ea-b6c8-5bdce5f5de44","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. május. 08. 10:05","title":"„Ez egy lepkefing” – mondta Gulyás Gergely a hangfelvételre, amelyen a békementalitás végéről beszél a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]