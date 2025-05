Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta: az árrésszabályozás a kormány szerint bevált, és továbbra sem engedik meg, hogy „indokolatlan profitot érjenek el az áruházláncok”.

Ahogy tegnap a HVG is beszámolt az Index értesülése nyomán, a kormány kiterjeszti a drogériákra is az árrésstopot, és harminc termékcsoport esetében bevezetik az szabályozást, legfeljebb 15 százalékos lehet a haszon az érintett kozmetikai termékek esetében. Erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már április végén beszélt: az érintett termékcsoportok nagyban felelősek az áremelkedésekért, így az inflációért is. A miniszter szerint egyes esetekben akár 30 százalék fölötti árrések is előfordulnak (az árrés nem egyenlő a profittal, ebből fizetik a dolgozókat, a rezsit, az adót és a logisztikai kiadásokat is).

Veres Viktor

A kiskereskedőket tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetség szerdán – miután kiderült, hogy a márciusi kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest csökkent – arról írt, hogy az első hetek szolid vásárlási hulláma után az árrésstop pozitív hatása elmúlik, és inkább a kormányzati beavatkozásokkal szükségszerűen együtt járó fogyasztói elbizonytalanodás keresletcsökkentő hatása érvényesül. A bizonytalan szabályozási környezet hatására a kiskereskedők nagy többsége elhalasztja a beruházásokat, termékfejlesztéseket, mindezt előbb-utóbb a vásárlók is megérzik, így az „árrésstop” következtében rövid távon felszabaduló többletjövedelem nem a fogyasztást növeli, és nem járul hozzá a gazdaság erősítéséhez.

Az NGM ezt követően nekiment az OKSZ-nek, mondván: az OKSZ hamis állításaival ellentétben az árréscsökkentés érdemben növeli a kiskereskedelmi forgalmat, így a fogyasztást is, a tárca az online pénztárgépek adatai alapján az év eddigi legdinamikusabb növekedésére számít áprilisban, akár 5-6 százalék fölötti szinttel.